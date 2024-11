La lista de 10 celebridades que vivieron en casas embrujadas

En múltiples entrevistas, actores y cantantes relataron fenómenos sobrenaturales que los llevaron a abandonar sus propiedades.

La periodista Antonela Rabanal realizó hace pocas horas un informe especial para el sitio Infobae, donde recopila testimonios que podrían integrar una grilla de relatos que tranquilamente podrían estar incluidos en el programa Zona Negra, que se emite por Radio TV Valle Viejo

A lo largo de los años, varias celebridades han reportado encuentros paranormales en las propiedades donde han residido, desde incidentes inquietantes hasta vivencias que parecen salidas de una película de terror.

Estos actores y cantantes afirmaron haber sido testigos de fenómenos sobrenaturales, algunos de los cuales los obligaron a abandonar sus hogares.

Courteney Cox

La actriz de Friends y la saga Screamreveló en el programa de Jimmy Kimmel Live en 2022 que experimentó actividades paranormales en su antigua casa en el barrio de Laurel Canyon, Los Ángeles.

Cox contó que inicialmente no creía en fantasmas, a pesar de que Carole King, la antigua propietaria de la casa, le había advertido sobre la presencia de un espíritu.

“No era creyente… hasta que un día llegó un repartidor y me dijo: ‘¿Sabes que esta casa está embrujada?’. Le respondí: ‘Sí, ¿por qué lo dices?’ y él me contestó: ‘Porque hay alguien parado detrás de ti’”.

Este evento la convenció de vender la casa. “Nunca más pude dormir allí sola”, confesó.

Octavia Spencer

En una entrevista con Ellen DeGeneres en diciembre de 2021, la actriz ganadora del Oscar, Octavia Spencer, reveló que convive con un fantasma en su casa de Toluca Lake, California.

Según Spencer, el espíritu es benevolente y actúa como su protector. “Me encanta porque filtra a las personas malas que no deberían estar aquí. Si no les gusta mi casa, sé que no pertenecen a mi vida”, explicó.

Sin embargo, mencionó que el fantasma se muestra “sombrío” cuando ella está ausente por mucho tiempo, cerrando puertas y apagando luces. “Adoro a mi fantasma, pero no quiero que nadie traiga el suyo”, bromeó.

Nicolas Cage

El actor Nicolas Cage compró la famosa casa Lalaurie en el Barrio Francés de Nueva Orleans, una propiedad conocida por su oscura historia.

Delphine Lalaurie, antigua residente y cruel esclavista, estuvo involucrada en actos de tortura, una narrativa que fue central en la serie American Horror Story: Coven.

Aunque la casa ha tenido una reputación de estar embrujada, Cage declaró al New York Daily News que nunca tuvo experiencias sobrenaturales durante su estancia allí.

Adele

La cantante británica confesó en una entrevista con 60 Minutes, un segmento de la CBS, que se sintió tan incómoda por los ruidos extraños en su mansión en West Sussex, Inglaterra, que llegó a contratar a un guardaespaldas para que la acompañara.

Mientras recorría la casa con el periodista Anderson Cooper, Adele afirmó: “Esta parte es bastante aterradora”, refiriéndose a un oscuro corredor de la mansión. Los sonidos inexplicables llevaron a la cantante a considerar dejar la propiedad.

Liam Payne

El exintegrante de One Direction, Liam Payne, quien falleció hace unas semanas en Buenos Aires, también había hablado sobre la actividad paranormal en su casa de Calabasas, California.

En una entrevista con The Sun en 2017, Payne reveló que él y su entonces pareja, la cantante Cheryl Cole, tuvieron varios encuentros con un espíritu vestido con una camiseta militar y pantalones cargo.

La presencia fue tan inquietante que Cole, quien estaba embarazada en ese momento, se negó a dormir en la habitación principal de la casa.

“Vi luces encenderse y apagarse en medio de la noche, y otras cosas raras, como grifos que se abrían y cerraban solos”, contó Payne.

Brad Pitt

El actor Brad Pitt compró una casa en Los Feliz, Los Ángeles, que previamente había pertenecido a Elvira, Mistress of the Dark, la famosa presentadora de un programa de terror.

En una entrevista con People, Elvira, cuyo nombre real es Cassandra Peterson, contó que la casa estaba habitada por fantasmas y que había visto “gente caminando por la planta superior” y, en una ocasión, una figura fantasmagórica sentada frente a la chimenea.

Sin embargo, no parecía preocupado por la actividad paranormal y, de acuerdo a Peterson, cuando le explicó lo que había visto, Pitt respondió: “Oh, eso es increíble”.

Claudia Schiffer

La supermodelo alemana Claudia Schiffer vive en una mansión inglesa del siglo XVI conocida como Coldham Hall, que, según afirmó a la revista Architectural Digest en 2017, también está habitada por fantasmas.

Schiffer reveló que ha escuchado “ruidos extraños” y ha experimentado “cosas inusuales”, como la música que comienza a sonar por sí sola.

A pesar de ello, una médium que visitó la casa aseguró que los espíritus no representaban ninguna amenaza.

“Dijo que los fantasmas están presentes, pero que no debemos tener miedo. Los acogemos básicamente”, afirmó Schiffer.

Salma Hayek

En una entrevista en The Ellen DeGeneres Show en 2021, Salma Hayek contó que su casa en Londres estaba tan embrujada que el personal amenazó con renunciar.

La actriz mexicana relató que, aunque ella no había presenciado los eventos, un guardaespaldas se negó a seguir trabajando allí después de que el piano comenzara a tocarse solo.

“He visto luces que se encienden y apagan, y puertas y ventanas que se abren y cierran solas”, afirmó Hayek.

Para entender el fenómeno, consultó a un experto en lo paranormal, quien le dijo que había varios fantasmas en la casa, aunque solo dos permanecen actualmente.

Miley Cyrus

La cantante y actriz Miley Cyrus compartió con Elle UK en 2013 que vivió aterradoras experiencias paranormales mientras residía en un apartamento en Londres.

“Estaba teniendo sueños muy extraños y cosas realmente espeluznantes. Una noche, mi hermana pequeña estaba en la ducha y de repente comenzó a gritar. Corrí y el agua se había vuelto caliente, pero ella no la había tocado. La estaba quemando”, relató Cyrus.

También afirmó haber visto la figura de un niño pequeño en el baño, lo que la llevó a mudarse del lugar.

Jennifer Aniston

En una entrevista con James Corden en The Late Late Show, Jennifer Aniston relató que vivió en un apartamento embrujado cuando recién se mudó a Los Ángeles.

La actriz de The Morning Show contó que los electrodomésticos empezaban a funcionar solos y que un día decidió que un experto “limpiara” la casa.

“Cuando llegamos a la esquina más oscura, el platillo que sostenía el incienso se rompió en dos. Entonces supe que realmente había algo en esa casa”, confesó Aniston.

Al final, descubrió que el fantasma “odiaba” a su compañera de cuarto, lo que la llevó a mudarse. “Me mudé. Me siento fatal, pero no podía decir: ‘No le agradas’. Eso sería terrible”, detalló.