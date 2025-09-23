La Liga Catamarqueña inauguró SUM y playón deportivo en el Estadio Malvinas Argentinas

En la tarde de hoy lunes quedó formalmente inaugurado el Salón de Usos Múltiples (SUM) y el playón deportivo del Estadio Malvinas Argentinas, perteneciente a la Liga Catamarqueña de Fútbol. El acto contó con la presencia del gobernador provincial, Raúl Jalil, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, autoridades provinciales, dirigentes deportivos y miembros de la comunidad futbolera local.

Estas nuevas instalaciones fueron posibles gracias al Plan de Infraestructura Deportiva del Gobierno de la provincia, en articulación con la Secretaría de Estado del Gabinete, y representan una mejora sustancial para el desarrollo de actividades tanto deportivas como sociales en el predio.

El SUM permitirá el desarrollo de capacitaciones, encuentros institucionales y eventos sociales, mientras que el playón deportivo ampliará las posibilidades de entrenamiento y recreación, especialmente para las categorías formativas. Desde la organización, destacaron que cada espacio fue concebido con el objetivo de “potenciar el deporte, el encuentro y el bienestar de nuestra comunidad”, y remarcaron la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura para fortalecer el rol social de los clubes y ligas.