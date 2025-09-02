“La Libertad Avanza, o Argentina retrocede”: El spot de Milei para las elecciones en PBA (Video)

En la antesala de las elecciones de la Provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei protagonizó un spot de La Libertad Avanza en el que apuntó contra el kirchnerismo por el estado del territorio bonaerense. “Es un modelo nefasto”, criticó.

“Bonaerenses, para que el país cambie de una vez y para siempre, tenemos dos batallas. La primera, el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, bastión del kirchnerismo, donde su modelo nefasto se muestra en toda su podredumbre. Millones en la miseria. Delincuentes sueltos y policías castigados”, dijo.

En ese contexto, convocó a apoyar al partido libertario en los comicios provinciales. “Un Estado que sólo aprieta con impuestos a los que laburan y los únicos que prosperan son los políticos corruptos”, apuntó.

“Ahí se refugian para seguir arruinándonos y boicoteando el cambio nacional. Por eso, el 7 de septiembre votemos La Libertad Avanza para decirles ’Nunca Más’”, pidió el jefe de Estado nacional, haciendo alusión al slogan de campaña, cuestionado por la oposición por banalizar el mensaje de los organismos de derechos humanos.

En el video, Milei también aprovechó para referirse a las elecciones legislativas nacionales. “El 26 de octubre, llevemos al Congreso diputados nacionales que apoyen las reformas que faltan. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, sentenció.