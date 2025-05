La Libertad Avanza denunció severas irregularidades en las elecciones en Jujuy

Pasaron las elecciones legislativas provinciales y este martes comenzó el escrutinio definitivo. Pese a ello, durante el proceso eleccionario se notaron algunas irregularidades tales como casos de personas que fueron a votar pero en el padrón figuraban que ya lo habían hecho o los graves problemas con el sitio oficial de carga de los resultados, que fueron admitidos y minimizados por el propio gobierno.

Y al parecer no fueron los únicos inconvenientes registrados ya que desde La Libertad Avanza (LLA) decidieron hacer presentaciones judiciales al respecto.

Los referentes del partido brindaron una conferencia de prensa este martes para exponer todas las irregularidades que advirtieron en el conteo provisorio de votos.

El apoderado legal del partido, Marcelo Elías, señaló al respecto: “Desde que se inició el proceso electoral, La Libertad Avanza viene siendo foco de ataques para tratar, intentar y estimular al electorado que nos acompañen y eso tiene un rebote en la comunidad. Nuestros fiscales de mesa y generales nos transmiten verbalmente y con documentos que calzan nuestros votos, y tenemos que cotejar con el informe oficial encontramos inconsistencias, contradicciones, y diferencias. La experiencia nos dice que muchas veces puede psar pero eso es hasta cierto punto. Entonces tenemos el deber como ciudadanos es ver cada sobre del escrutinio”.

“Encontramos inconsistencias en categorías y vamos a hacer nuestra presentación por escrito en cada una de las mesas electorales, es un laburo muy grande en un plazo muy corto. En primer lugar, notamos una tendencia que es irreversible y allí vemos que en una localidad que LLA tiene 100 u 80 votos y en el mismo circuito tenemos 2 votos, se desvía o esconde esa tendencia y causa sospechas. Otra categoría es que advertimos que no hay telegramas de escrutinio que no están subidos al sistema, otras donde están los certificados y actas de escrutinio con cero votos. Más allá de estas cuestiones técnicas también, hubo escuelas donde a nuestros fiscales no les permitieron el ingreso”.

Ezequiel Atauche, senador nacional por LLA, expuso: “Contarle al país y a todos los votantes de cualquier partido las irregularidades en las elecciones del domingo son muchísimas y nos preocupan”.

Vamos a impugnar y pedir la apertura de más de 300 urnas hasta el momento.

“Hasta el momento hemos identificado 50 mesas con cero votos para LLA, es imposible. Hay lugares donde tenemos menos votos que candidatos. Hay inconsistencias en al menos 250 mesas, hay actas y localidades enteras con promedio de menos de 10 votos para LLA que es imposible estadísticamente, Yuto, Los Lapachos, El Aguilar, Puesto Viejo, Fraile Pintado y tengo las actas. No nos permitieron conocer ni probar el sistema y hubo al menos 50 veces cortes en la transmisión de datos y se terminaron transmitiendo por WhatsApp. En la página oficial, a las 10 de la noche figuraba el horario de las 2 de la mañana, algo que también llama la atención. Tenemos fotos de urnas que llegaron abiertas y rotas”, remarcó.