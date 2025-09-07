La Libertad Avanza aguarda con cautela los primeros resultados electorales

La Libertad Avanza se reúne en el búnker que se instaló en la localidad de Gonnet, en La Plata. Allí se espera la participación de todos los candidatos que participaron de los comicios y los dirigentes más importantes del partido.

Finalmente, tras algunas dudas que se generaron, se confirmó la presencia del presidente Javier Milei en el búnker y llegará junto a Karina Milei. En tanto, Santiago Caputo ya está presente en el mismo.

También están presentes algunos miembros del Gabinete, como el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán. Minutos después de las 20, llegó Federico Sturzenegger.