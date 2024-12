La justicia ordenó la devolución de una combi vendida irregularmente por el municipio de Bañado de Ovanta en 2016

El vehículo vendido por el entonces intendente Elpido Guaraz fue encontrado en la provincia de San Juan, y recuperado ahora por la gestión de Mario Páez.

Guaraz había vendido el rodado a un integrante de la comunidad gitana, según trascendió, y ahora Páez pretende encontrar el destino de otros cinco vehículos que están faltando en el municipio.

El jefe comunal habló con Radio TV Valle Viejo, señalando que “cuando yo ingresé en el municipio, allá por diciembre del año pasado, hice unas denuncias correspondientes por el faltante de los vehículos, en total 5 vehículos, y gracias a Dios se pudo recuperar hasta la fecha uno, una camioneta Mercedes Benz, el furgón, en donde estaba secuestrada en otra provincia. Formaba parte del parque automotor del municipio, pero resulta que no estaba en la práctica. Figuraba el nombre de la Municipalidad de Santa Rosa, por eso se hizo el secuestro. Aparentemente, el ex intendente vendía los vehículos, pero no había ningún tipo de ingreso de dinero a las arcas del municipio. No tenemos ningún comprobante de la venta. Teóricamente, el comprador al que le secuestraron el vehículo tenía documentación firmada por el ex intendente. Fue secuestrado en la provincia de San Juan. Yo ingresé en diciembre y estos vehículos ya no estaban. En total faltan tres camionetas Toyota, una Ford Ranger y esta Mercedes-Benz. Además de un camión Dodge, que no tengo documentación, que no pudimos conseguir el dato porque era modelo bastante viejo. Nosotros hicimos la denuncia con mi asesor legal el año pasado, en diciembre. Con las pruebas que nosotros presentamos, hay un pedido de secuestro de todos esos vehículos. Y bueno, se hizo el secuestro en San Juan. Yo fui con el equipo técnico para allá, con mecánicos, y lo trajimos andando. Hay que hacerle algunas cosas para que el vehículo funcione correctamente. Seguramente vamos a invertir para que este vehículo esté en óptimas condiciones y al servicio de nuestra jurisdicción municipal”.

Finalmente, Páez fue optimista en cuanto a la recuperación de los otros vehículos: “Yo creo que las posibilidades están porque ya se recuperó uno, y eso me da una satisfacción tremenda. Que la justicia haya actuado de esta forma, lenta, porque ha pasado un año, pero yo estoy satisfecho porque siempre estamos en contacto de los pasos que ellos están siguiendo. Y bueno, resultado positivo en esta cuestión”.