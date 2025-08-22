Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

La Justicia le prohibió a Diego Spagnuolo salir del país

El juez federal Sebastián Casanello prohibió esta tarde la salida del país a los cinco imputados en el escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, a pedido del fiscal del caso, Franco Picardi, informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

Entre los alcanzados por la medida se encuentran los tres hermanos dueños de la droguería Suizo Argentina, además de Spagnuolo y Daniel Garbellini, otro ex funcionario imputado que también fue allanado hoy.

  • La Policía de Catamarca celebró un nuevo aniversario con un desfile 

    La Policía de Catamarca celebró un nuevo aniversario con un desfile 

    Hoy se realizó el tradicional desfile protocolar para celebrar el 202° Aniversario de la Policía de Catamarca, con un gran despliegue de todas las fuerzas provinciales que, con vocación de servicio, trabajan incansablemente en la protección de la sociedad. La ceremonia estuvo presidida por el gobernador Raúl Jalil, acompañado del ministro de Gobierno, Seguridad y…

  • Quién es Emmanuel Kovalivker, el empresario vinculado a las presuntas coimas en la ANDIS hallado con 266 mil dólares

    Quién es Emmanuel Kovalivker, el empresario vinculado a las presuntas coimas en la ANDIS hallado con 266 mil dólares

    Los audios de Diego Spagnuolo, recientemente despedido como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), denunciando el presunto pago de coimas en el organismo que dirigía, derivaron este viernes en 14 allanamientos. En uno de ellos, realizado a Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, al empresario lo encontraron cuando intentaba irse en su auto,…

  • “Sabés que tu hermana chorea”: la transcripción de los audios de Diego Spagnuolo el abogado de Javier Milei

    “Sabés que tu hermana chorea”: la transcripción de los audios de Diego Spagnuolo el abogado de Javier Milei

    La transcripción de los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, revela en detalle un presunto esquema de corrupción con coimas de laboratorios que salpica directamente al círculo íntimo del poder, incluyendo a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem. Según supo Noticias Argentinas,…

  • Catamarca: por el fuerte viento, voló el techo de un salón parroquial en Santa María

    Catamarca: por el fuerte viento, voló el techo de un salón parroquial en Santa María

    Las intensas ráfagas que se abaten sobre el Oeste provincial están ocasionando innumerables inconvenientes. Se reportaron caídas de árboles y postes de energía, además de dificultades para transitar debido a la visibilidad reducida. En el Departamento Santa María, la capilla de San Carlos, en la localidad de Chañar Punco, también fue dañada. El salón parroquial…

  • Catamarca: el viento zonda en derribó tendido eléctrico en Tinogasta

    Catamarca: el viento zonda en derribó tendido eléctrico en Tinogasta

    La jornada de este viernes estuvo marcada por las fuertes ráfagas de viento zonda que afectan al Departamento Tinogasta, donde el registro marcó ráfagas superiores a los 50 km/h desde el Sureste, según el SMN. Desde Defensa Civil local solicitaron a la comunidad extremar la precaución al circular por la Ruta Nacional N° 60, especialmente entre los kilómetros 1312 y…

  • Catamarca: se conoció el nuevo cronograma semanal de Control focal por el Dengue

    Catamarca: se conoció el nuevo cronograma semanal de Control focal por el Dengue

    El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya. La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la…