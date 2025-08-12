La Justicia le decomisó a Lázaro Báez más de 50 propiedades y cuatro millones de dólares por la condena en la Ruta del dinero K

Le decomisaron más de 50 propiedades y 4 millones dólares a Lázaro Báez a partir de una ordenanza por el Tribunal Oral Federal N°4.

La Justicia argentina dio un nuevo paso hacia la firme condena contra Lázaro Báez por una de las causas que más lo complican por estar implicado en la “Ruta del Dinero K” junto con Cristina Kirchner.

El empresario, que hasta hace poco tiempo contaba con varios inmuebles a su nombre, está cercano a perderlo todo por la “Ruta del Dinero K”.

Por otra parte, el Tribunal Oral Federal N°4, ordenó el decomiso y también el remate de un total de 56 propiedades, que incluyen lotes, parcelas, unidades funcionales, departamentos y casas, además de 10 quintas, chacras y estancias.

En dónde se ubican los inmuebles y cuándo dinero se le incautó

Dichos inmuebles, se encuentran bajo la lupa judicial desde hace varios años, se encuentran distribuidos en distintos puntos del país, pero principalmente en la provincia de Santa Cruz, en el cual se le decomisaron 40 propiedades nueve en El Calafate y 26 en Río Gallegos, además de cinco estancias también se incluyeron una propiedad en Chubut y cuatro en la provincia de Buenos Aires.

En conjunto con los inmuebles, la justicia Argentina dispuso la transferencia y repatriación de sumas de dinero en efectivo que rondan números y montos millonarios, entre los que se encuentran: tres millones de euros que estaban depositados en cuentas en el Banco CBH de Bahamas, a nombre de la firma Eastern Shoreline Limited.

Además, como si no fuera poco, también se le ordenó la devolución de un millón de dólares que Lázaro Báez tenía en un banco suizo. Se trata de U$S 907.202 y las ganancias por intereses desde 2011 de la cuenta de la sociedad Tyndall Inc.