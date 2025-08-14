La Justicia Federal electoral de Catamarca reconoció a la alianza integrada por el radicalismo y Movilización el uso del nombre “Somos Provincia Unidas – Catamarca”

En una decisión que les fue informada a los apoderados en el mediodía de hoy, la Justicia Federal electoral de Catamarca le reconoció a la alianza integrada por el radicalismo y Movilización el uso del nombre “Somos Provincia Unidas – Catamarca”.

El reconocimiento surge luego de la controversia planteada por la utilización de los nombres “Provincias Unidas” por otros partidos que buscaban legitimar la sigla frente a la inscripción hecha por la UCR de Catamarca y Movilización.

Según el fallo del Juez Federal, tal utilización del nombre ahora solo le corresponde a la alianza que integra el radicalismo, por lo que el otro sector “deberá abstenerse de utilizar tal denominación” a la par que los emplazó hasta el término de las 21hs de hoy para proceder al cambio de denominación bajo el apercibimiento de tenerlos por desistido de participar en la contienda electoral prevista para el mes octubre.

La UCR y Movilización se quedan así con la sigla, que a nivel nacional agrupa a los gobernadores de 6 provincias argentina que buscan la construcción de un espacio sin referenciarse en los extremos kirchnerista ni libertarios y se encaminan a la presentación de candidatos que vence el próximo 17 de agosto.