Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

La jueza Makintach ya no puede renunciar a su cargo porque se admitió la acusación y va a juicio político

El jurado de jury por enjuiciamiento admitió la acusación y la jueza Julieta Makintach va a juicio político por el escándalo en el documental durante el debate oral por la muerte de Diego Armando Maradona, el cual fue declarado nulo.

Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que el jurado dictaminó en la audiencia de este martes admitir la acusación contra la magistrada al sostener la existencia de un delito, el cual se debe investigar.

De este modo, tras la decisión de la Comisión del Jurado de Enjuiciamiento, Makintach ya no puede renunciar a su cargo como jueza.

Previo a esta audiencia, el defensor de Makitanch, Darío Saldaño, presentó diversas apelaciones. Una de ellas es que se suspenda la convocatoria hasta tanto se cumplimente el correcto mecanismo del procedimiento de selección conformación e integración de los conjueces legisladores que intervendrán en el jurado.

A su vez, denunciaron y plantearon en un escrito la recusación por parcialidad manifiesta de Hilda Kogan y que, tras la renuncia de la Senadora Lorena Mandagaran como miembro del jurado, el mismo quedó desintegrado y no se cumplió la manda del art 4 de la ley 13.661, la cual indica que, que se requiere tres suplentes y solo quedarían dos, omitiendo el procedimiento de nombramiento y sus plazos.

Ahora, según informaron a NASaldaño va a pedir que se suspenda el jury “hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se expida”.

  • Catamarca: estas son las nuevas fechas de inscripción para la Tarifa de Interés Social

    Catamarca: estas son las nuevas fechas de inscripción para la Tarifa de Interés Social

    El Gobierno de Catamarca anunció la apertura de nuevas fechas y sedes para el operativo de empadronamiento destinado a quienes deseen acceder a la Tarifa de Interés Social. Las próximas jornadas se desarrollarán en los siguientes días, horarios y ubicaciones: -Martes 26 de agosto: de 16:00 a 19:00 hs   Centro Vecinal “Libertador II”, B° 1000…

  • El “cometa diablo” contiene evidencia sólida de que estos astros trajeron agua a la Tierra

    El “cometa diablo” contiene evidencia sólida de que estos astros trajeron agua a la Tierra

    Un equipo de investigadores descubrió que el agua en el cometa 12P/Pons-Brooks es similar al agua de la Tierra. Los investigadores utilizaron datos de Alma (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) e IRTF (Infrared Telescope Facility) para analizar la proporción de deuterio e hidrógeno normal en el agua del cometa. El cometa 12P/Pons-Brooks es un cometa tipo Halley con un período…

  • Sigue la ofensiva contra Nicolás Maduro: el Gobierno argentino también declaró al Cartel de los Soles organización terrorista

    Sigue la ofensiva contra Nicolás Maduro: el Gobierno argentino también declaró al Cartel de los Soles organización terrorista

    El Gobierno argentino declaró organización terrorista al “Cártel de los Soles”, que lideran los dictadores venezolanos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. La administración de Javier Milei dispuso esta mañana incluir a ese grupo narcocriminal en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión se tomó en medio de una ofensiva que encabeza…

  • El superfruto que trajo Sarmiento y que impulsa Abel Pintos

    El superfruto que trajo Sarmiento y que impulsa Abel Pintos

    La nuez pecán llegó a la Argentina a fines del siglo XIX de la mano de Domingo Faustino Sarmiento. Desde entonces, su cultivo creció hasta alcanzar alrededor de 4.000 toneladas anuales, de las cuales el 70% se exporta. Y Santa Fe se suma a este crecimiento con productores en toda la provincia. Reconocida como un superalimento, la pecán se destaca…

  • La jueza Makintach ya no puede renunciar a su cargo porque se admitió la acusación y va a juicio político

    La jueza Makintach ya no puede renunciar a su cargo porque se admitió la acusación y va a juicio político

    El jurado de jury por enjuiciamiento admitió la acusación y la jueza Julieta Makintach va a juicio político por el escándalo en el documental durante el debate oral por la muerte de Diego Armando Maradona, el cual fue declarado nulo. Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que el jurado dictaminó en la audiencia de este martes admitir la…

  • Mirgor suspendió a más de 300 trabajadores en varias de sus plantas de Tierra del Fuego

    Mirgor suspendió a más de 300 trabajadores en varias de sus plantas de Tierra del Fuego

    El grupo industrial Mirgor activó la suspensión de aproximadamente 360 trabajadores, decisión que alcanzó a algunas de sus plantas principales en Tierra del Fuego. Las unidades de Industria Austral de Tecnología (IATEC), Famar y Brightstar, que concentran la producción de dispositivos electrónicos, resultaron las más involucradas en esta medida que se extenderá, en principio, una semana al mes hasta fin de año.…