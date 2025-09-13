La investigación contra el presunto asesino serial de Jujuy podría concluir en un mes para solicitar la elevación a juicio

La investigación en contra de Matías Jurado avanza a pasos firmes por parte de la Justicia y aunque todavía restan algunos puntos para confirmar, se estima que dentro de un mes ya podría estar concluyendo esta etapa de la causa.

Esto fue confirmado por el Procurador General de la Provincia, Sergio Lello Sánchez, quien en diálogo con Radio 2 comentó que se están “terminando de analizar algunos elementos probatorios. La semana que viene vamos a tener novedades acerca de la posibilidad de ampliar incluso la imputación de este acusado en relación a otros homicidios. Y se sigue analizando muestras. Sobre todo hay dos perfiles abiertos que no son de las personas que figuran como desaparecidas y cuyo eventual homicidio se está investigando”.

Además, para la fiscalía, es clave poder tener un estudio completo sobre las condiciones tanto psicológicas como psiquiátricas de Matías Jurado, por lo que el acusado sostendrá una nueva audiencia con la psiquiatra que está realizando dicho estudio. “La semana que viene llegará la psiquiatra que colabora con el Ministerio Público de la Acusación que viene del Ministerio Público Fiscal de Salta a seguir entrevistándose con el imputado y definir el perfil del mismo para delimitar si se trata de un múltiple asesino o un asesino serial, que eso es lo que de hace tiempo vengo aclarando la distinción, porque para ello es necesario establecer un patrón que se establece psiquiátricamente”.

Agregó que “por otro lado, esta psiquiatra también va a esclarecer aspectos como, por ejemplo, si se da una de las agravantes que imputó la fiscal actuante, la doctora Serrano Antár, en lo vinculado a la motivación por la cual llevó adelante los homicidios que ya están incluidos en la investigación. Y eso solo se puede delimitar con un profundo examen psiquiátrico y psicológico que resta por hacer”.

Entre las cosas que aún resta confirmarse, todavía se aguarda la llegada de una persona desde el exterior “para tomar la muestra y hacer la comparación con algún perfil que quedó sin analizar y que fue extraído del domicilio del imputado. Eso todavía no se llevó a cabo. Pero todo el tiempo aparece gente que tiene inquietud sobre algún familiar desaparecido y se presta para la extracción de muestras biológicas y luego eventualmente hacer una una comparación con las muestras que fueron remidas del domicilio de de este imputado. Ese es un trabajo que se sigue haciendo, pero ya con menor frecuencia, por lo tanto creo que nos estamos acercando a un a una situación en donde el fiscal actuante o la fiscal actuante tiene que hacer un mérito de todos los elementos y evidencias reunidas en esta investigación y decidir llevar a juicio a este imputado por la calificación legal que se puede acreditar”.

En este sentido, el procurador indicó que “nosotros todavía estamos dentro del plazo que decidió el juez de control. Sin embargo, se avanzó muy rápido en esta causa. Falta realizar algunas cuestiones técnicas como la reconstrucción virtual que ilustre acerca de la concatenación de todas las evidencias reunidas para que sea más positivo y se puede argumentar con mayor claridad en el momento de ir a un juicio oral y público. Se entrevistaron muchísimas personas, se sigue entrevistando muchísimas personas y hay que hacer una selección de todas esas entrevistas, que son más de 100 entrevistas con distintos testigos, con algunos aportes relevantes y otros no. Por lo tanto, en ese proceso, creo que esto va a llevar un mes más quizás y ya estaríamos en condiciones de tomar esa decisión de solicitar ir a juicio“.