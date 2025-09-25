Radio TV Valle Viejo
La inquietante foto que apareció en redes con el triple crimen

El caso del triple crimen narco en Florencio Varela sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que circula en redes sociales. En X se difundió una foto que habría sido publicada por Agustina, la hermana de Lara Gutiérrez (15), una de las víctimas, donde se la ve junto a otras chicas sosteniendo dólares.

La imagen, según trascendió, se habría viralizado como parte de una interna narco y abrió otra línea de investigación sobre lo ocurrido con Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara, halladas brutalmente asesinadas tras haber sido secuestradas y torturadas.

El usuario @nestiondabeat compartió en su cuenta de Instagram una acusación que ya está bajo análisis de la Justicia:

“La hermana de Lara se llama Agustina, la principal responsable de lo que hacían las pibas; eran viudas negras. Durmieron a un narco peruano, le robaron 70.000 dólares y de paso también se llevaron 3 o 4 kilos de cocaína. Las citaron de nuevo y terminaron”, publicó.

La hipótesis coincide con lo que los investigadores describen como una “mexicaneada”, es decir, una traición interna dentro del negocio narco, castigada con violencia extrema.

