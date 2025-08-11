La información oficial de la Policía sobre el violento asalto de esta mañana en Catamarca

A raíz de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 2, en la que una mujer de 34 años de edad manifestó que dos personas del sexo femenino se habrían presentado en su vivienda esgrimiendo un cuchillo y un pedazo de hierro con punta, para luego una de ellas colocarle el elemento punzante en el cuello de su hija, amenazándola de muerte si no dejaba que se lleven elementos del inmueble, para posteriormente agredirla físicamente tanto a ella como a su pareja, provocándoles lesiones que demandaron la asistencia de profesionales médicos, tras realizar tareas investigativas, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia materializó un allanamiento dispuesto por el Juzgado de Control de Garantías N° 1, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur.

En un domicilio del barrio San Antonio Sur, con la colaboración de numerarias del Cuerpo Guardia Infantería Femenino (FENIX) y de Sumariantes del Precinto Judicial mencionado, los investigadores secuestraron dos (02) prendas de vestir, una (01) bufanda y un (01) cuchillo tipo tramontina, que habrían sido utilizados al momento de cometer el ilícito.

Finalmente, los policías procedieron al arresto en averiguación del hecho de las presuntas autoras del delito, dos mujeres de apellidos Vera (30) y Lavelli (49), quienes fueron puestas a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas a seguir.