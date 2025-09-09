La información oficial de la Policía de Catamarca sobre recuperación de varias notebook sustraídas de el Colegio Nacional

Luego de tomar conocimiento de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 1, en la que una mujer mayor de edad manifestó que desconocidos habrían ingresado al interior de un establecimiento escolar ubicado en la intersección de las calles Sarmiento y Chacabuco, y perpetraron un ilícito, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llegó hasta el lugar mencionado y, tras recorridos por el interior del edificio, logró recuperar veintidós (22) computadoras de los programas Conectar Igualdad y Juana Manso, que estaban en el interior de dos bolsos, que quedaron en calidad de secuestro, al igual que una (01) máquina de cortar cabello con su respectiva caja, en virtud de lo cual se solicitó la presencia de Peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes llevaron a cabo tareas de su especialidad.

Continuando con la pesquisa y por disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 2, con la colaboración de sus pares de la División Ciberdelitos, los investigadores materializaron registros domiciliarios en inmuebles ubicados en los barrios 80 y 240 Viviendas, donde lograron recuperar otras diez (10) Notebook, que fueron incautadas, al igual que otras tres (03) y dos (02) teléfonos celulares, de intereses para la causa que se investiga.

Seguidamente, los policías llevaron a cabo un allanamiento ordenado por el Juzgado de Control de Garantías N° 3, en un domicilio de la calle Napoleón Castro al 1.600, donde encontraron dos (02) computadoras, que también fueron secuestradas.

Finalmente, dos hombres de apellidos Mercado Juárez (40) e Ybarra (42), fueron arrestados y alojados en la dependencia policial y se labraron las actuaciones correspondientes.