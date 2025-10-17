La inflación mayorista en el país aumentó al 3,7% en septiembre y acumula un alza del 20% en lo que va del año

Los precios mayoristas registraron en septiembre un incremento de 3,7%, marcando una aceleración respecto del 3,1% de agosto y sumando cuatro meses consecutivos de suba, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, el Índice de Precios al por Mayor (IPIM) acumula un alza de 20% en lo que va de 2025 y 24,2% en los últimos 12 meses.

De acuerdo con el informe oficial, la variación mensual se explicó principalmente por el aumento de 3,3% en los productos nacionales y de 9% en los importados, reflejando el impacto de la volatilidad cambiaria y la suba del dólar oficial, que llegó a superar los $1.500 durante el mes.

Entre los productos nacionales, el mayor incremento se dio en productos primarios, con una suba de 4%, seguidos por manufacturados nacionales (3,2%) y energía eléctrica, que mostró una variación menor, del 0,4%.

El dato de septiembre representa el mayor incremento desde marzo de 2024, cuando el IPIM había alcanzado el 5,4%, y consolida una tendencia de aceleración en los precios mayoristas que comenzó a mediados de este año.

Los otros índices de precios mayoristas

El INDEC publica tres indicadores vinculados a los precios al por mayor:

Índice de Precios al por Mayor (IPIM): mide los precios de venta en el mercado interno, incluyendo impuestos. Subió 3,7% en septiembre y 24,2% interanual.

Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB): excluye los impuestos del IPIM. Aumentó 4,1% mensual y 24,5% interanual.

Índice de Precios Básicos del Productor (IPP): mide los valores de producción local sin impuestos. Marcó un incremento de 4% en septiembre y 25,6% en los últimos 12 meses.

Contexto inflacionario

El dato de inflación mayorista se conoció tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que marcó una suba de 2,1% en septiembre y un acumulado de 22% en lo que va del año. En términos interanuales, la inflación general fue de 31,8%, con las mayores alzas en Vivienda, agua, electricidad y combustibles (3,1%) y Educación (3,1%).

Por otra parte, el costo de la construcción también mostró presión inflacionaria: el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires se incrementó 3,2% en septiembre y 15,9% en los primeros nueve meses del año. Las mayores subas se registraron en Mano de obra (3,7%), Gastos generales (3%) y Materiales (2,9%).

El repunte simultáneo de los precios mayoristas, minoristas y de la construcción confirma una tendencia inflacionaria de base, asociada al encarecimiento de los bienes importados, los servicios regulados y el traslado de costos en toda la cadena productiva.