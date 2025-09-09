Radio TV Valle Viejo
La industria y la construcción en el país cayeron en julio y mostraron nuevos signos de estancamiento de la actividad

La actividad industrial y de la construcción volvió a caer en julio, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en un contexto marcado por la debilidad del consumo y la volatilidad económica.

En la comparación mensual, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una baja del 1,8% respecto de junio, mientras que el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI manufacturero) retrocedió un 2,3%.

Según datos difundidos por el INDEC, el Índice de Producción Industrial (IPI) cayó 2,3% respecto de junio en la serie desestacionalizada. De esta manera, el nivel de producción se ubicó 4,3% por debajo del valor de diciembre de 2024, siendo además el segundo más bajo de los últimos 12 meses, solo por encima del registrado en marzo.

La industria manufacturera cayó un -2,3% en julio de 2025. (Foto: INDEC)

En términos interanuales, la industria también mostró señales de deterioro: el IPI fue 1,1% menor al de julio de 2024, registrando así la primera caída interanual en nueve meses.

La industria: nueve ramas en baja

En julio de 2025, nueve de las 16 divisiones industriales presentaron caídas interanuales:

  • Prendas de vestir, cuero y calzado: -10,7%
  • Productos textiles: -10,1%
  • Productos de metal: -8,5%
  • Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -4,8%
  • Maquinaria y equipo: -4,7%
  • Alimentos y bebidas: -3%
  • Industrias metálicas básicas: -2%
  • Productos de caucho y plástico: -0,2%
  • Sustancias y productos químicos: -2%

En contraste, hubo subas destacadas en:

  • Otros equipos, aparatos e instrumentos: +15,9%
  • Muebles y colchones y otras manufactureras: +12,3%
  • Otro equipo de transporte: +12,2%
  • Productos minerales no metálicos: +9,1%
  • Madera, papel, edición e impresión: +6,8%
  • Productos de tabaco: +2,9%
  • Refinación de petróleo, coque y combustible nuclear: +2,8%

La construcción: disparidad en los insumos

Uno por uno, todos los sectores de la construcción en julio de 2025. (Foto: INDEC)

En cuanto al consumo de insumos para la construcción, en julio de 2025 se verificaron fuertes alzas interanuales en:

  • Mosaicos graníticos y calcáreos: +36,1%
  • Artículos sanitarios de cerámica: +31,8%
  • Asfalto: +31,7%
  • Hormigón elaborado: +19,2%
  • Hierro redondo y aceros para la construcción: +9,8%
  • Pisos y revestimientos cerámicos: +9%
  • Pinturas para construcción: +3,5%
  • Resto de los insumos (grifería, tubos de acero sin costura y vidrio): +7,5%

Sin embargo, también hubo retrocesos significativos:

  • Cales: -9,4%
  • Ladrillos huecos: -9,3%
  • Yeso: -7,3%
  • Cemento portland: -2,8%
  • Placas de yeso: -1,1%

Empleo en la construcción

En junio de 2025, los puestos de trabajo registrados en la construcción privada crecieron 4,8% interanual. No obstante, en el acumulado enero-junio, se registró una baja de 0,9%, lo que refleja la fragilidad del sector pese a ciertos repuntes puntuales.

Factores estructurales y monetarios

El deterioro industrial se da en un marco de estancamiento de salarios reales, apertura comercial y ahora un fuerte incremento de tasas de interés, que encarece el crédito y frena tanto el consumo como la inversión. La medida, impulsada por el ministro de Economía Luis Caputo para contener la volatilidad cambiaria, golpea directamente a la manufactura.

La consultora Empiria, dirigida por el exministro Hernán Lacunza, advirtió que “la desordenada salida del esquema de Lefis” duplicó, por ejemplo, el costo de adelantos a empresas. Según su diagnóstico, esta situación anticipa una contracción de la actividad económica en el tercer trimestre.

En línea con esa proyección, el índice PulsoPBA del Banco Provincia reveló que la actividad económica bonaerense acumuló en agosto una caída del 1,4%, confirmando la tendencia de retroceso en uno de los distritos más industriales del país.

