La hija de Gabriel Anello lo escrachó en redes y crece el escándalo: “¿Te sobran huevos? ¿Dónde los dejaste?”

El periodista Gabriel Anello criticó con repudiables dichos y palabras a Juan Román Riquelme y las redes estallaron. Tanto creció el escándalo que derivó en un escrache inesperado: el de su propia hija.

Kiara Anello aprovechó la exposición de su padre, luego de que estallara el escándalo racista y de connotación política que él mismo desató al insultar ferozmente al presidente de Boca, para pasarle algunas facturas, nunca mejor usado el término.

La joven citó el video en el que se lo escucha agredir a Riquelme y se detuvo en la parte en el que Anello se jacta de “tener calle y huevos”.

“¿Te sobra calle, te sobran huevos? Jajaja decime en dónde los dejaste, querido padre. Porque para pasar una cuota, para hacerte cargo de lo que te correspondía o para pagar la deuda que tenés no aparecés ni en los diarios. No me jodas, Gabriel”, lanzó Kiara.

“¿Qué hay de cierto en qué Gabriel Anello tiene una hija en Colón y que por no pasarle alimentos tuvo una causa penal ante el Juzgado Correccional Nro. 2 de Pergamino? ¿Será cierto también que iba en un Porsche a las audiencias y que llegó a estar detenido? Preguntas…“, publicó la abogada Natalia Volosin en X, a quien también Anello cruzó fuertemente.

Kiara también citó este posteo y desafió: “Adivinen”, dando por cierta la versión.

Asimismo aclaró que con gusto y “si pudiera” le diría todo lo que tiene para reclamarle directamente a su padre, pero este “para sorpresa de muchos” la tiene bloqueada en redes, tanto en X como en Instagram.

“Hay tipos que no saben ser padres. Vos sos única y seguro tuviste una gran mamá”, le comentó un usuaria de X. La joven reposteó el comentario y dio por cerrado el tema.