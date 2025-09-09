“La gente se cansó del atropello y la arrogancia, el poder está a cargo de una mujer que hasta hace poco vendía tortas”, dijo Monzó

El diputado nacional Emilio Monzó se refirió a la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de Buenos Aires y consideró que el Gobierno deberá rearmarse internamente si quiere torcer el rumbo camino a las nacionales de octubre. “La destrucción está adentro”, definió el referente de Encuentro Federal, quien apunto contra Karina Milei como uno de los puntos débiles del Ejecutivo: “El poder del Gobierno está a cargo de una mujer que el año pasado, hace 10 días, manejaba una rotisería o vendía tortas”.

“La gente está harta del atropello, de la arrogancia del Gobierno”, analizó Monzó, entrevistado por Carlos Pagni en el programa Odisea Argentina (LN+), y profundizó: “Se equivocaron con [Sebastián] Pareja y en la elección, pero el primero que se equivoca es el Presidente que destruyó absolutamente todo”.

Según identificó, uno de los problemas en las entrañas de la administración libertaria es la falta de poder político en algunos de sus principales dirigentes. “No puede ser que no tenga un ministro del Interior en este momento con conflictos políticos en el Congreso. No puede ser que Karina Milei sea la que maneja el poder en la Argentina, tenés que tener experiencia, mínimo el conocimiento biográfico de los sectores”, consideró.

Para Monzó fue una equivocación que Javier Milei haya delegado en su hermana el poder de su Gobierno. “La marginalidad de la casta, con la adulación, la comió a Karina Milei. Y a la tensión de la gestión se le suma la electoral…”, dijo. En ese sentido, sugirió “ver lo de Karina más seriamente”, e incluso sostuvo que podría redefinir su rol como “una jefa privada” del Presidente, pero sin tanta relevancia en el armado político.

El legislador consideró necesario que el Presidente ponga a “una persona con volumen, experiencia y peso político” para recomponer, entre otros temas, la relación con los gobernadores. “Es un punto de inflexión, tienen la oportunidad de oxigenación”, dijo y añadió: “Lo primero que tiene que cambiar [un eventual nuevo ministro del Interior] son las formas. Alguien con manejo territorial y parlamentario”. Pero se preguntó: “Karina o Javier, ¿se bancan a una persona con peso propio? Porque es más difícil de conducir… el obsecuente es fácil”.

A lo largo de la entrevista Monzó hizo hincapié en tres puntos que, según él, fueron determinantes para que LLA perdiera la elección del domingo. Dos de ellos, explicó, tienen que ver con “las reglas del juego”, y el tercero con “la dinámica de la política”. Pero a la tríada la relacionó también con la falta de estructura interna.

El primer punto que señaló Monzó es la polarización y la falta de empatía. “Hay que comenzar a entender al otro. Por algo el otro es otro, por alguna razón es zurdo, no es hijo de puta, hay razones por las que vota al peronismo, y tuvimos este resultado. Si no entendés al otro y las razones, es muy difícil llegar a un acuerdo”, reflexionó.

“Acá se hace campaña permanentemente, se polariza y el antagonismo que parece ser el mejor resorte electoral, aleja la posibilidad de diálogo, acuerdos y las instituciones”, razonó.

El segundo punto que mencionó el expresidente de la Cámara de Diputados fue la sanción de la boleta única para las elecciones. Monzó estimó que este cambio, sancionado meses atrás en el Congreso, tuvo como “efecto colateral” que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, desdoblara las elecciones y no que esto haya ocurrido por una interna con Cristina Kirchner.

“Buenos Aires es la provincia más unitaria del país, porque sufre el efecto y condicionante de los medios de comunicación y la concentración nacional, y las figuras nacionales arrastran a los candidatos provinciales”, argumentó.

Y en tercer lugar, habló de un “malestar general” que atraviesa la sociedad. “Es donde tiene que reaccionar el Gobierno”. Y advirtió que esto se refleja en “la abstención, el voto en blanco y el resultado”.

Para Monzó la escasez de voluntad cívica para ir a votar se relaciona con la división interna y la falta de representación que siente una buena parte del electorado de la centro derecha. Algo que dijo que no ocurre en el peronismo, que se mantiene en niveles similares de votos desde hace aproximadamente diez años.

La queja y la crítica de ese electorado, que en principio habría apoyado a Milei pero que ahora lo abandona, estaría vinculada con el discurso violento del Gobierno, la poca sensibilidad social y los recientes casos de corrupción que salpican a las principales figuras del oficialismo nacional. “El escándalo de los audios de [Diego] Spagnuolo es como la foto de Olivos de Alberto Fernández”, evaluó.

“Esa abstención tiene que ver con el goce trágico que tuvieron en la elección de la Capital Federal. Adorni… la arrogancia, la vulgaridad… El resultado está afectado por la arrogancia. Son guarangos (…) El Gobierno tiene que templarse. La razón viene en la calma. Y me preocupa que Milei es un evasor en su vida. Es una persona que corre. Se fue a Estados Unidos a dos días de la elección. No sé si está preparado para la calma, el temple y la autocrítica. Él necesita correr. Y sigue corriendo. Pero ahora no es momento de correr”.