La frase que repetía un femicida de Mendoza mientras su expareja agonizaba en la calle

En el avance de la investigación por el femicidio de Sandra Sánchez en Mendoza, la mujer de 57 años que fue brutalmente asesinada a puñaladas por su expareja, Enzo Valdovino, se dieron a conocer las imágenes posteriores al ataque.

“Déjenla que se muera”, dijo el acusado desde la puerta de la casa en donde ocurrió el hecho, mientras la víctima agonizaba en el piso junto a un vecino que se acercó para socorrerla.

Todo ocurrió en este martes por la tarde en una casa ubicada en el barrio Buena Nueva, en Guaymallén. Según las primeras informaciones, todo comenzó durante una discusión iniciada por los muebles de la propiedad. El agresor atacó a la mujer con cuchillo en un movimiento que impactó en la axila izquierda. Luego Valdovino intentó escapar, pero fue detenido por efectivos policiales que llegaron al lugar.

En las imágenes que se viralizaron, se puede ver cómo un hombre se acercó a Sandra para practicarle reanimación, mientras sus familiares llegaban a la escena. Por su parte, el femicida observaba todo desde la puerta de la casa con frialdad. “Ya está, no se puede hacer nada, si ya me la mandé”, dijo Valdovino en esa secuencia.

    Murió Giorgio Armani, el diseñador que revolucionó la industria de la moda italiana

    Giorgio Armani, diseñador de moda reconocido por transformar el estilo de la moda prêt-à-porter en Milán con propuestas de siluetas desestructuradas, falleció el jueves a los 91 años, según confirmó su casa de moda. Armani murió en su domicilio, según informó la firma. Su ausencia en los desfiles presentados en junio se atribuyó a la recuperación de una enfermedad…

  • Comenzó la Fiesta de la Protección de Nuestra Madre del Valle por el terremoto de 2004

    Comenzó la Fiesta de la Protección de Nuestra Madre del Valle por el terremoto de 2004

    En un clima de mucha alegría y gratitud, durante la lluviosa mañana de este jueves 4 de septiembre, día en que celebramos al Beato Mamerto Esquiú en el 4° aniversario de su Beatificación, Catamarca comenzó a vivir la Fiesta de la Protección de Nuestra Madre del Valle, a 21 años del sismo de 2004. Las…

    En el avance de la investigación por el femicidio de Sandra Sánchez en Mendoza, la mujer de 57 años que fue brutalmente asesinada a puñaladas por su expareja, Enzo Valdovino, se dieron a conocer las imágenes posteriores al ataque."Déjenla que se muera", dijo el acusado desde la puerta de la casa en donde ocurrió el…

  • AHORA: Nueva alerta este jueves por fuertes vientos para Catamarca

    AHORA: Nueva alerta este jueves por fuertes vientos para Catamarca

    El Servicio Meteorológico Nacional emitió Alerta Amarilla por Viento para hoy. Rige para Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán. Estos departamentos serán afectados por viento con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que podrían superar los 90 km/h en zonas de mayor altura sobre el nivel del mar.

  • Mueren tres jóvenes hermanos en un incendio, y sus padres se encuentran en grave estado

    Mueren tres jóvenes hermanos en un incendio, y sus padres se encuentran en grave estado

    En el barrio Peniel, en Ushuaia Tierra del Fuego, una familia oriunda de Palpalá, quedó marcada por la tragedia cuando un voraz incendio consumió su vivienda, dejando como saldo la muerte de tres jóvenes y a sus dos padres internados en estado crítico. El hecho se desarrolló en una construcción de material ligero que estaba emplazada en el macizo…

  • Milei viajó a los EEUU para regresar antes de las elecciones bonaerenses

    Milei viajó a los EEUU para regresar antes de las elecciones bonaerenses

    Luego de que cerrara la campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), el presidente Javier Milei emprendió su viaje a los Estados Unidos, con una agenda reducida que sufrió cambios en los últimos días. De esta manera, está previsto que se encuentre en el país para el domingo, día en que se celebrarán las elecciones legislativas en la…