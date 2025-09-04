La frase que repetía un femicida de Mendoza mientras su expareja agonizaba en la calle

En el avance de la investigación por el femicidio de Sandra Sánchez en Mendoza, la mujer de 57 años que fue brutalmente asesinada a puñaladas por su expareja, Enzo Valdovino, se dieron a conocer las imágenes posteriores al ataque.



“Déjenla que se muera”, dijo el acusado desde la puerta de la casa en donde ocurrió el hecho, mientras la víctima agonizaba en el piso junto a un vecino que se acercó para socorrerla.

Todo ocurrió en este martes por la tarde en una casa ubicada en el barrio Buena Nueva, en Guaymallén. Según las primeras informaciones, todo comenzó durante una discusión iniciada por los muebles de la propiedad. El agresor atacó a la mujer con cuchillo en un movimiento que impactó en la axila izquierda. Luego Valdovino intentó escapar, pero fue detenido por efectivos policiales que llegaron al lugar.

En las imágenes que se viralizaron, se puede ver cómo un hombre se acercó a Sandra para practicarle reanimación, mientras sus familiares llegaban a la escena. Por su parte, el femicida observaba todo desde la puerta de la casa con frialdad. “Ya está, no se puede hacer nada, si ya me la mandé”, dijo Valdovino en esa secuencia.