La Facultad de Ciencias Económicas de Catamarca celebra a sus 93 nuevos egresados

El Aula Magna de la UNCA nuevamente se vistió de fiesta con la realización del acto de egresados, en el que 93 nuevos profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UNCA recibieron sus títulos de grado, pregrado, posgrado y especialización.

El evento estuvo presidido por el rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano, quien estuvo acompañado por el vicerrector, Ing. Carlos Savio; el decano de la Facultad, CPN Alfredo Lazarte; secretarios y decanos de las demás unidades académicas. Los flamantes egresados culminaron sus estudios en las carreras de Contador Público Nacional, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Gestión Pública, Licenciatura en Gestión de la Educación Superior y Tecnicatura en Administración de la Educación Superior.

“Este es el acto más trascendental en la vida académica de nuestra Facultad. Tenemos 93 graduados de distintas carreras de grado, pregrado y posgrado”, expresó el decano de la Facultad, CPN Alfredo Lazarte, quien además destacó su inicio en una nueva gestión al frente de esta unidad académica. “Estoy iniciando un nuevo mandato y quiero valorar que, en estos cuatro años, me sentí muy acompañado por todos los claustros. Hoy estamos contentos y dispuestos a celebrar este día, que es tan importante para nosotros como autoridades y, por supuesto, para los egresados. Una carrera es exigente, muy difícil, pero tiene sus frutos, y hoy estamos materializando esos sueños”.

Finalmente, el decano destacó el esfuerzo de todos los integrantes de la Facultad por mantener la calidad en la formación pese al contexto nacional. “Aun con un gobierno que es hostil a la universidad pública, esta Facultad ha seguido creciendo por el compromiso de toda la comunidad, que, con sueldos indignos, sigue volcando su esfuerzo para que la calidad académica se sostenga”.

El flamante vicedecano, CPN Marcelo Beltrán Delgado, por su parte, aseguró que la finalización de una carrera “es el fruto del mérito de los alumnos que se esforzaron, y detrás hay un cuerpo docente de excelencia y un staff de no docentes que acompañan”.

Finalmente, la secretaria de Relaciones Institucionales de la Facultad, CPN Evelin Sotomayor, expresó: “Para nosotros es el acto más importante. Para esto trabajamos: para lograr que nuestros estudiantes se gradúen y puedan insertarse en el mercado laboral. El mensaje para nuestros estudiantes es que estudien, se reciban, cumplan sus sueños y que cuenten con nosotros para lo que necesiten”.

Cabe destacar que durante el acto se realizó la entrega del “Premio Ministerio de Hacienda y Obras Públicas” a la mejor graduada de la promoción 2025 de esta Facultad, la flamante contadora Ariana Denise Agüero. El mismo consiste en una financiación completa para cursar una carrera de posgrado que se dicta en esta unidad académica. También recibió una distinción por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas como mejor graduada.