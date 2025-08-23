La extraña aparición de animales desangrados pero sin rastros de sangre alrededor genera temor en el interior de Santiago del Estero

El Departamento Moreno, en el interior de Santiago del Estero, se encuentra conmocionado por una serie de episodios que vecinos califican como inexplicables. En la estancia Dos Leones, ubicada en la localidad de Tintina, aparecieron más de doce animales vacunos muertos en circunstancias que hasta el momento no pudieron ser esclarecidas por la Justicia ni por peritos veterinarios.

El primero en advertir la situación fue Eduardo Torán, encargado del establecimiento, quien relató que todo comenzó con la muerte de dos animales. Sin embargo, con el correr de los días, el fenómeno se multiplicó y generó alarma entre los productores de la zona.

Según el testimonio de Torán, los cuerpos presentaban un corte preciso en la garganta y la apariencia de haber sido desangrados por completo, sin dejar rastros visibles en el suelo ni alrededor de los corrales.

“Los animales quedan secos, rígidos y no despiden olor. Algunos incluso aparecen lastimados, pero no hay huellas de sangre ni marcas de calzado que hagan pensar en personas involucradas”, describió.

Las autoridades judiciales ya tomaron intervención para intentar determinar las causas de los decesos, aunque por ahora no hay explicaciones oficiales.

La falta de rastros y la repetición del mismo patrón en todos los animales han llevado a que los vecinos califiquen el episodio como “paranormal” o vinculado a prácticas desconocidas.

Torán manifestó su preocupación y pidió que el caso se aclare lo antes posible: “No hay una lógica en lo que está pasando. Solo esperamos que esto cese y se pueda esclarecer”, afirmó.

El extraño suceso mantiene en vilo a los pobladores rurales de Tintina, en un contexto en el que abundan hipótesis pero escasean pruebas, y donde la Justicia busca respuestas frente a un fenómeno que, por ahora, se mueve entre la realidad y el misterio.