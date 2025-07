La esposa de Nahuel Gallo pidió que el Gobierno argentino presione “de verdad”

María Alexandra Gómez, la esposa de Nahuel Gallo, el argentino desaparecido en Venezuela, reveló esta mañana que el gendarme se encuentra detenido, por orden del autoproclamado presidente Nicolás Maduro, en la Cárcel de El Rodeo, ubicado a las afueras de la ciudad de Caracas, en el estado Miranda, y reclamó para que el Gobierno Nacional “presione de verdad” por su liberación.

“Lo que sabemos sobre la situación de Nahuel es de manera extraoficial. Nahuel aún no tiene una causa penal abierta en Venezuela, no ha sido ni siquiera presentado ante ningún tribunal. No hay nada que indique que fue imputado”, contó en declaraciones a Radio Rivadavia.

En la misma línea, expresó: “Al no tener ni siquiera un expediente no nos da la oportunidad de que pueda acceder a una defensa privada y tampoco se tiene una orden de reclusión. Así que, oficialmente, nosotros no sabemos en dónde está Nahuel más allá que tengo la información de que está en la cárcel del Rodeo 1”.

“Lo que sabemos es porque un ciudadano fue liberado a mediados del mes pasado y me comentó que conoció a Nahuel, que está fuerte, pero que está muy nervioso, y que está muy preocupado por Víctor y por mí, que estábamos en Venezuela y nada más. Lo único que sabemos es porque me lo dijeron, no porque el gobierno de Venezuela ha sacado algún comunicado”, contó Gómez.

Asimismo, reafirmó: “Nahuel está a 210 días hoy en desaparición forzada en Venezuela. Ahora tenemos la certeza que Nahuel es un desaparecido y que esto es un crimen de lesa humanidad”.

Por su parte, reveló que Gallo viajó en diciembre del año 2024 a Venezuela a buscar a su familia, que ella se encontraba allí asistiendo a su madre luego de seis años de no visitar el país, y detalló que si bien intentó viajar por primera vez en el mes de agosto, no lo hizo por las elecciones presidenciales.

“Recién en diciembre nosotros tuvimos la oportunidad de comprar los pasajes y de que Nahuel hiciera la escala, pero por Bogotá, o sea por Colombia, por Cúcuta”, explicó, y aclaró: “En Venezuela no hay vuelos directos para llegar de cualquier país, son muy escasas las opciones y son muy costosas. Entonces lo que hicimos fue eso, Nahuel viaja desde Santiago de Chile a Bogotá, y que después hiciera Bogotá-Cúcuta y por Cúcuta hace lo que es la migración vía terrestre”.

Por su parte, reveló que el 8 de diciembre fue interceptado en la sede de migración de San Antonio del Táchira, y que “con la falsa información de que le iban a hacer una entrevista”, le quitaron el teléfono y lo incomunicaron. “Lo que pude haber hecho a nivel legal, lo hicimos todo”, se escudó.

“El alto comisionado de la ONU denunció hace unas semanas atrás lo que estaba sucediendo en Venezuela. Yo lo he denunciado desde el primer momento porque Nahuel está desaparecido, no está detenido, porque no ha tenido ni siquiera la oportunidad de poder defenderse o de tener la comunicación directa como se debe con sus familiares”, cuestionó su esposa.

En otro pasaje de la entrevista, Gómez aseguró que el gobierno de Javier Milei está trabajando a nivel diplomático, aunque pidió que “presione de verdad” por su liberación. “Sé que están trabajando, que están moviendo todo lo que está al alcance para que Nahuel regrese lo más pronto posible y todo lo que nosotros pudimos haber hecho a nivel internacional ya se hizo”, insistió.

“Lo único que nos queda es esperar que la Argentina, de verdad presione y que los demás países, a nivel internacional, también porque no es nada más un ciudadano argentino, son ciudadanos estadounidenses, ucranianos, ecuatorianos, colombianos, peruanos. Hay un montón de familias que están pasando por esta situación y que la comunidad internacional esté totalmente muda es lo que más duele, lo que más impresiona”, concluyó.