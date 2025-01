La disputa entre Bullrich y Villarruel que perjudicó al gendarme catamarqueño detenido en Venezuela

Hace pocas horas, el Fiscal General del régimen chavista, Tarek Saab fue entrevistado por el sitio Infobae. Cree que Nahuel Gallo formaba parte de un complot, aunque no aportó pruebas, pero puso énfasis en justificar la detención, secuestro o desaparición, basado en las declaraciones de la vice presidente de Argentina, Victoria Villarruel.

Aunque en los medios argentinos no se reparó demasiado en los dichos de la presidente del Senado, sus expresiones del jueves 19 de diciembre por primera vez a la situación del gendarme secuestrado en Venezuela, apuntaron contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por habilitarlo a viajar al país vecino que se encuentra bajo el régimen de Nicolás Maduro, y esto fue tomado por la dictadura como justificativo.

La postura de Villarruel fue publicada a través de sus redes sociales, donde respondió a la pregunta de un usuario que le consultó su opinión sobre el caso de Nahuel Gallo, detenido desde el pasado 8 de diciembre.

“Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de seguridad no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar. Slds”, contestó contundente.

De estas declaraciones se valió el propio fiscal Tarek Williams Saab en sus declaraciones a Infobae, para decir que desde la propia Argentina, se justificaba la detención del gendarme catamarqueño, cuando dijo: “En primer lugar, como ya lo he comunicado de manera oficial, incluso a través de comunicados firmados por mí y declaraciones públicas, el gendarme argentino ingresó de manera ilegal a Venezuela, sin siquiera respetar lo mínimo en lo que a formalidad implica que un agente de seguridad visite una nación, siendo él un extranjero, tomando como regla mínima la coordinación bilateral, en este caso de Argentina y Venezuela. Tan es así, que la propia vicepresidenta de Argentina (Victoria Villarruel), de manera pública, notoria y comunicacional, expresó su rechazo a la forma en que la ministra (Patricia) Bullrich permitió, auspició y promovió la entrada del gendarme argentino. Incluso, en el mes de marzo, la ministra Bullrich amenazó con enviar varios gendarmes a Venezuela. Por lo tanto, ya por allí todo comenzó de manera negativa. Yo le agregaría, entonces, que aparte de esa entrada ilegal a un territorio, en este caso soberano como el de Venezuela, en el transcurso de la investigación, recuerde que los teléfonos hablan. Las extracciones telefónicas realizadas al gendarme argentino han revelado su participación en acciones conspirativas contra la paz republicana. Por lo tanto, está procesado. Dándosele sus garantías constitucionales, se encuentra en buen estado de salud. No voy a referir el lugar de reclusión, pero ya yo he comunicado y lo ratifico acá en su entrevista que se encuentra en la ciudad capital de Caracas”.

Luego, el funcionario de la dictadura chavista insistió, retrucándole al periodista de Infobae: “Yo quisiera, si eres tan amable, que pudieras tú buscar la cita textual de lo que dijo la vicepresidenta de tu país. Ella rechazó. ¿O es que la vicepresidenta electa de Argentina no tiene cualidad para declarar? Es más, sumando, tiene mayor jerarquía que el de la ministra Bullrich y el del propio canciller, en tanto ella pertenece a un cargo de elección popular. Argentina cometió un grave error. La vicepresidenta argentina dijo y voy a citar textualmente: “Jamás habría autorizado a un gendarme ir a Venezuela”. Y eso se conoció el 19 de diciembre, esa declaración que ella dio y lo ha dicho otras veces. Por lo tanto, ya por ahí todo empezó mal. Ahora, no lo veas como un hecho aislado. No lo veas como un hecho aislado. La entrada ilegal del gendarme argentino corresponde a un plan de gran escala. Hay detenidos de varias nacionalidades. Pudiera nombrarte alguna en Reserva de Estado por tanto ya han sido publicadas: (nacionalidades de) colombianos, españoles, en este caso argentinos, incluso venezolanos también. O sea, connacionales, entre otras nacionalidades, han sido capturados porque forman parte a escala de ese plan”.

En esa entrevista, el fiscal venezolano volvió a citar a Villarruel más adelante, incluso cuestionando al medio que lo entrevistaba: “usted está disminuyendo la gravedad del tema. La vicepresidenta de su país reveló, expresó… ¿O es que no le importa? ¿Por qué usted no la citan a ella? ¿Infobae, por qué no la cita? O sea, ella dijo que no hubiera permitido. ‘Yo no hubiera mandado un gendarme para acá en los términos que ocurrió’. Entonces, si esa era la coartada de que quería ver una novia. Bueno, la novia pudo haber ido a Buenos Aires, señor. Mire: el mexicano, estadounidense, los peruanos, los colombianos, los españoles dicen que vinieron a ver a sus novias, incluyendo el argentino. Si esto no fuera tan delicado, diríamos aquí un refrán: reír para no llorar. Pero el tema es muy delicado. Por lo tanto, yo quiero que veas el contexto. Los que están viendo esta emisión vean el contexto. El contexto no es un gendarme argentino de manera aislada, no. Hay detenciones de varios extranjeros, incluso algunos… óyeme, igual que el gendarme, tienen una notoriedad de ser en sus países agentes de inteligencia. El caso del mexicano-estadounidense que ya se dijo en su momento e ingresaron de esa forma ilegal”.