La diputada catamarqueña Stella Nieva cuestionó al Gobierno Nacional por la suspensión de pensiones a personas con discapacidad

En la décima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la legisladora provincial Stella Nieva realizó una enérgica intervención en el recinto, en la que criticó duramente las políticas del Gobierno de Javier Milei que, según señaló, “afectan directamente a los sectores más vulnerables”.

Nieva expresó su repudio a la suspensión y demora en la restitución de pensiones por discapacidad, advirtiendo que la situación deja sin sustento a cientos de familias. “El Gobierno Nacional ha llegado a un verdadero punto de inflexión cuando decidió quitarle a los más vulnerables. No hay excusa ni relato que justifique semejante atropello”, sostuvo.

La diputada se refirió particularmente a casos de personas no videntes en Catamarca, quienes —pese a haber acreditado su discapacidad ante ANSES— llevan meses sin percibir el único ingreso con el que contaban para subsistir.

Asimismo, Nieva advirtió sobre la reiteración de hechos graves que afectan a distintos sectores sociales: jubilados, estudiantes universitarios, empleados públicos y, ahora, personas con discapacidad.

“Ya no es una cuestión partidaria, es una cuestión de humanidad. Tenemos que dejar de defender lo indefendible y ponernos del lado de la gente que realmente la está pasando mal”, remarcó.