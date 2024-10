Deuda de la Municipalidad de Valle Viejo con la empresa fúnebre Virgen del Valle: asciende a unos 70 millones de pesos

El abogado Carlos Uslenghi dio un informe sobre la deuda que mantiene el municipio chacarero con la empresa fúnebre Virgen del Valle.

Asciende aproximadamente 70 millones de pesos, equivalente a 70 servicios fúnebres, incluyendo algunos durante la pandemia.

Uslenghi señaló contradicciones en las declaraciones oficiales sobre la digitalización de los expedientes. Dijo que a pesar de que el secretario de Hacienda afirmó que todos los documentos estaban digitalizados, en realidad no es así. Detalló que la justicia ordenó el secuestro de los expedientes relacionados con la deuda y criticó la falta de respuesta por parte de la intendente Susana Centeno: “Esta deuda es del año 2023. ¿Cómo se rindió? ¿Cómo cerró el ejercicio fiscal del 2023 con expedientes que estaban impagos o que estaban pagos o no registrados? Si está, como dice el secretario de Hacienda, todo sistematizado, automáticamente te tiene que disparar la confección del pago. El pago se hace por transferencia electrónica. ¿Cómo no registran en el expediente digital que dice que tienen que el expediente está incompleto y cómo lo rinden al expediente? Es tan torpe, digamos, o tan contradictoria la posición que hace el Estado Municipal. La jueza ordena el secuestro de los expedientes. O sea, hay un expediente físico y hay un expediente digital, entonces. Ordena el secuestro de dos legajos de personal”.

Julio César Segura, propietario de la empresa Virgen del Valle, explicó que el convenio con el municipio se firmó entre 2000 y 2001 y establecía que la empresa proporcionaría servicios fúnebres a personas indigentes. A pesar de que el municipio cumplió con los pagos hasta 2022, desde entonces se interrumpieron, aunque la empresa continuó ofreciendo sus servicios: “Los servicios eran solamente para las personas indigentes del departamento. Se venían pagando normalmente hasta el 2022 y ahí se dejó pagar el municipio. Y la empresa siguió prestando servicios a pesar de que no había pagos dentro del municipio. Esto no lo iba a dejar de proteger a los vecinos. La empresa siguió prestando hasta el año 2023, cuando se corta el servicio porque eran 68, 70 servicios que estaban debiendo el municipio. Y bueno, ya la empresa era muy difícil sostener tantos servicios acumulando dentro del municipio. Y nosotros, cansados de la empresa ir a cobrar y a cobrar y no había respuesta del municipio, entonces hemos tratado de ver por la vía legal. Hasta la fecha de hoy, el servicio está a un millón de pesos”.

El abogado Juan Mejía, apoderado de la empresa Virgen del Valle, señaló que la entidad presentó toda la documentación necesaria ante la justicia, recopilaron las pruebas suficientes para demostrar el incumplimiento de la municipalidad. La justicia dio un plazo de 30 días para que el municipio responda a la demanda y en caso de que no se presenten los expedientes, se solicitará una sanción diaria por la demora injustificada: “Nosotros al presentar la demanda tuvimos la oportunidad de acompañar la totalidad de la documentación que correspondía a esta situación. Entonces, ante la juez hemos presentado el convenio celebrado con la municipalidad, las facturas con las conformidades de los funcionarios que recepcionaron los servicios. Hemos presentado los reclamos administrativos que se hicieron y la nómina de algunos expedientes que pudimos identificar con nombre, con detalle y tal es la contundencia de esta prueba que la juez, al ver este cúmulo de pruebas concordante y determinante, dispuso el secuestro de esos expedientes. No se pudieron identificar a todos los expedientes, sino una docena que fue sobre los cuales dispuso el secuestro”.