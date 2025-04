La despedida de los compañeros de El Chiringuito para Gatti: “Te queremos Loco, descansa en paz”

La muerte de Hugo Orlando Gatti golpeó al mundo del fútbol. En España, donde fue popular por su participación en el programa de “El Chiringuito”, sus compañeros de pantalla le realizaron un emotivo homenaje al momento de comenzar una nueva edición del ciclo.

“Nos ha dejado El Loco Gatti. Han sido muchos días en el hospital intentando recuperarse, peleando para sobrevivir y al final nos ha dicho adiós. Hace 18 años que le conozco, desde que empezamos en ‘El Club de Fútbol, luego ‘Punto Pelota’ y ‘El Chiringuito’“, comenzó Josep Pedrerol, conductor del ciclo, en su editorial de despedida.

“Le confundían con el Mono Burgos, porque el Loco no había jugado en España; luego entendieron que era un personaje diferente, imprevisible, políticamente incorrecto, cariñoso y un gran comunicador”, agregó con un tono naturalmente sentido.

Luego, dio detalles de cómo era Gatti en el programa. “Muy nuestro, un gran tímido. Siempre se colocaba allí atrás de las cámaras él solo, pensando, preparándose para el programa. Cuando se prendía el piloto rojo ahí aparecía el gran Loco Gatti con toda la fuerza del mundo y con fuerza le hemos conocido”, expresó.

“Durante el COVID nos dio un susto; ahora no lo ha podido superar. Nos quedamos con grandes momentos. Me he enfadado con él muchas veces, algunas cosas que no se pueden decir en la tele y algunas cosas que hemos vivido también. Se enfadaba y se iba, aunque no llegaba a nada, pero a veces se calentaba. Es vuestro loco y el nuestro. Muchas noches compartidas”, continuó diciendo Pedrerol.

A pesar de nunca haber jugado en el país ibérico, el Loco era muy querido por el carisma que expresaba en la televisión. “Me preguntan desde la banda argentina cómo era posible que fuera tan conocido en España. Su sueño era jugar en el Real Madrid e idolatraba a Florentino Pérez, y por él, nos dijo aquí varias veces que se hizo del Real Madrid“, reveló.

Luego, Pedrerol enfatizó en una situación triste que le tocó vivir a Gatti. “Hace algún tiempo falleció su mujer, que era muy importante para él. Tenía la cordura que a él le faltaba. Sin ella se manejaba regular, pero tenía a sus hijos también“, indicó.

Tras esas frases, envió un cálido saludo para los allegados del arquero que supo brillar en el arco de Boca Juniors. “Un abrazo para toda la familia. Lucas, que ha estado pendiente de él en todo momento. A Gerónimo, su nieto, que conocemos muy bien aquí también, para ti un beso enorme. Para todos, para toda la familia del Loco Gatti”, manifestó con cariño.

Finalmente, concluyó expresando cuál hubiera sido el deseo de Gatti con respecto al accionar de sus compañeros. “Me planteaba qué programa hacer. Él no habría querido un homenaje, sino un programa como siempre, con su Madrid ganando. Hoy, por lo menos, ha ganado su Madrid. Sé que querrías que fuese como un programa normal. Dedicado a ti, amigo. Te queremos Loco, descansa en paz”, cerró el presentador del ciclo español.