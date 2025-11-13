Radio TV Valle Viejo
La desaprensiva acción de un conductor que provocó la trágica muerte de una estudiante de Medicina

Una joven de 23 años murió este miércoles en el barrio Belgrano de Rosario luego de ser atropellada por un colectivo de la línea 153. La víctima, que circulaba en bicicleta hacia el centro, perdió el equilibrio y cayó al asfalto tras el imprudente accionar del conductor de una camioneta que abrió la puerta de su vehículo sin advertir su paso.

El hecho ocurrió pasadas las 9 de la mañana en la intersección de Mendoza y Nicaragua, una zona de alto tránsito vehicular. Según informó La Capital, la ciclista se desplazaba en sentido este cuando una camioneta Fiat Strada, estacionada sobre el margen derecho, interrumpió su recorrido: el conductor abrió la puerta de manera repentina y la joven, sin posibilidad de esquivar, impactó contra ella y cayó a la calzada.

https://media.a24.com/p/2a0e4731bb41d300c90d42c59c8a971c/adjuntos/296/imagenes/009/656/0009656891/1200x675/smart/rosario.avif

En ese instante, un colectivo del transporte urbano de la línea 153, que circulaba por la misma arteria, no logró frenar a tiempo y terminó arrollándola con las ruedas traseras.

El conductor del colectivo, identificado como M. R., descendió de inmediato y comenzó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP),mientras los vecinos daban aviso al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). Según los testigos, la ambulancia tardó alrededor de veinte minutos en llegar al lugar.

Durante ese lapso, tanto el chofer como algunos transeúntes continuaron con los intentos de reanimación, pero sin éxito. Cuando arribaron los médicos del SIES, repitieron las maniobras de RCP y confirmaron el fallecimiento en el lugar.

La víctima, según fuentes policiales, era una estudiante de medicina y única hija de sus padres, lo que generó una profunda conmoción en la comunidad rosarina.

