La delegación de Catamarca viaja mañana a los Juegos Evita

Con organización de la Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de la Provincia, la delegación catamarqueña que participará en los Juegos Nacionales Deportivos Evita viajará este domingo 3 con destino a la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires del 4 al 9 de noviembre. Para ultimar detalles, se realizó este jueves una reunión informativa con profesores y referentes de las distintas disciplinas en la Sala de Conferencias del Estadio Provincial Bicentenario.

En el encuentro, encabezado por el secretario de Deportes Guillermo Perna y los directores de Deporte Social Federico Andrada y de Deporte Adaptado Gonzalo Pérez, se comenzó con la entrega de la indumentaria identificatoria que tendrá Catamarca en los Juegos.

Respecto del viaje, la concentración más grande se realizará en el Estadio el domingo a partir de las 9.30 hs, con la salida de cinco colectivos. Además, partirá uno desde Andalgalá y otro desde Tinogasta, completando la delegación con todos los participantes del interior.

La comitiva que engloba a las categorías Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 18 (Deporte Adaptado), se trasladará a la “Ciudad Feliz” con deportistas que representan a doce departamentos, los cuales son: Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Capayán, Paclín, Santa Rosa, La Paz, Pomán, Andalgalá, Belén, Tinogasta y Santa María.

Las disciplinas deportivas que tomarán parte en los Juegos Deportivos Nacionales Evita serán las siguientes:

Sub 13: gimnasia artística femenina.

Sub 14: gimnasia rítmica, judo, natación, taekwondo y tenis de mesa.

Sub 15: atletismo, vóley y gimnasia artística masculina.

Sub 16: bádminton, básquet 3×3, BMX freestyle, boxeo, canotaje, ciclismo, freestyle, futsal, handball de playa, hockey 7, levantamiento olímpico, karate, rugby, skate, tenis, tiro, tiro con arco, triatlón y vóley de playa.

Deporte adaptado: natación, atletismo, boccia y tenis de mesa.