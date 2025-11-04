Radio TV Valle Viejo
La defensa ante la Justicia del conductor que provocó la tragedia familiar en José C. Paz

Amante de la noche, fanático de la velocidad y un apasionado por el cuarteto. Así, si uno observa sus cuentas de redes sociales, se lo puede describir brevemente a Michael Jean Carballo, el conductor que protagonizó un choque fatal en la localidad bonaerense de José C. Paz, por el cual murieron Enzo y Eliana Benítez.

Mientras “Micha”, tal como lo apodan entre sus allegados, continúa detenido por orden de la fiscal Ana de Leo, de la UFI N° 4 de San Martín, Infobae tuvo acceso a un tramo de la declaración del acusado, a quien le endilgaron el delito de doble homicidio culposo agravado y lesiones.

En este sentido, a pesar de que el video del hecho lo comprometen, ya que se ve claramente que circulaba a alta velocidad, el joven aseguró que él iba a 60 kilómetros por hora y le adjudicó la responsabilidad a las víctimas.

Carballo, de 23 años, empleado de una reconocida cadena de supermercados, era hasta la noche del trágico accidente un activo usuario de las redes sociales Instagram y TikTok, donde daba cuenta con fotos y videos su perfil marcado por las fiestas y la falta de límites al volante, independientemente del vehículo que estuviera manejando.

“Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?”, reza la frase que Carballo eligió para la descripción de su biografía en Instagram, en la que acumula más de 12 mil seguidores.

Si bien cuenta con apenas tres publicaciones en su perfil, en dos de las cuales se lo observa posando con integrantes de reconocidas bandas de cuarteto, su género musical favorito, el joven solía apelar al recurso de las stories para demostrar su pasión por las camionetas 4×4, motos de alta cilindrada y cuatriciclos.

Justamente, un video que publicó en su cuenta de TikTok el pasado 29 de septiembre -el cual encabeza esta nota- muestra su destreza para conducir cuatriciclos a alta velocidad, incluso realizando una peligrosa pirueta con un compañero a bordo del rodado.

Del mismo modo, otros posteos que compartió en los últimos meses en esa misma red social exponen los distintos planes que realizaba de noche, entre recitales, fiestas en boliches y bares, y juntadas con amigos.

La declaración de Carballo

El sábado, apenas unas pocas horas después del siniestro vial que había protagonizado en el cruce de la ruta nacional 197 y Mendoza, en la localidad de José C. Paz, a metros de una plaza repleta de juegos infantiles que afortunadamente estaba vacía, Carballo fue indagado por la fiscal De Leo.

En su declaración, fuentes del caso confiaron a este medio que el joven se deslindó de toda responsabilidad suya en el trágico choque. “Declaró que iba a 60 kilómetros aproximadamente, le tocó bocina y el Renault -en el que viajaba el matrimonio Benítez y sus tres hijos- se le cruzó”, precisaron.

Esta versión de los hechos que brindó el acusado ante la fiscal De Leo se contrapone con lo informado el último domingo a este medio por los propios investigadores. “La camioneta iba a 160 kilómetros por hora, en esa velocidad quedó clavado el velocímetro”, puntualizaron. Sin embargo, hasta que no estén los resultados de las pericias accidentológicas no se conocerá si esa información es certera.

El choque ocurrió este viernes, alrededor de las 23.30. Las imágenes captadas por distintas cámaras de seguridad de la zona muestran el trayecto del Renault 12 por una calle que cruza la Ruta 197 hasta llegar a la arteria principal. Allí, se detiene y aguarda unos segundos antes de avanzar sobre la calzada y girar a la izquierda. Fue en ese contexto que Carballo, a toda velocidad, los embistió de lleno en la parte delantera del vehículo.

En el Renault 12 viajaban el matrimonio Benítez y sus hijos de 12, 11 y 9 años. El impacto de la VW Amarok fue en la parte delantera del coche y, como consecuencia del brutal impacto, los dos adultos fallecieron en el acto, incluso una de las víctimas salió despedida del auto.

Mientras que la hija mayor del matrimonio fue trasladada al Hospital Posadas y ya fue dada de alta, sus dos hermanos menores no requirieron atención médica más que en el lugar del hecho, al igual que el conductor de la Amarok, explicaron desde el Ministerio de Salud Bonaerense.

El test de alcoholemia que se le hizo con pipeta a Carballo en el lugar del hecho dio negativo, pero los investigadores ahora aguardan los análisis de sangre y orina practicados tras el siniestro para confirmar ese resultado, como si así también si estaba bajo los efectos de estupefacientes.

