La cuenta secreta de Martín Menem acusa a Santiago Caputo de “infante con cirugía estética” y se burla de “las nenas del cielo”

Martín Menem deschavó su cuenta secreta en Twitter en la que llegó a acusar a Santiago Caputo de infante con cirugías estéticas y calificó a sus seguidores como las nenas del cielo, publica hoy La Política Online, el primer sitio que divulgó el escándalo de las coimas.

El presidente de la Cámara de Diputados anunció desde su cuenta oficial que participaría en el programa de Luis Majul este martes, luego de dejarlo plantado en la noche del lunes. En medio del hilo de respuestas a ese tuit, Menem se confundió de cuenta y tuiteó con una llamada “Praetor del León”.

“Ya hubo un comunicado oficial de @Lulemenem y ya estuve en América ayer a la mañana. Por problemas de agenda no pude estar anoche en lo de Majul. Hoy sí estaré ahí a partir de las 20hs calculo. Saludos”, dijo Praetor, en referencia a la entrevista que dio Menem por la mañana del lunes en A24.

Menem se vendió hasta con el nombre de usuario, que se emparenta con un presidente de la Cámara. El “Praetor” (o pretor en español) era un magistrado de la antigua Roma que se encargaba entre otras cosas de la promulgación de leyes.

Al advertir que Menem había quedado descubierto como rancho sin alero, decenas de usuarios comenzaron a revisarle la cuenta y encontraron varias alusiones al sector de Santiago Caputo, el enemigo interno que tienen los riojanos en el gabinete.

“El problema lo tiene el infante que se hizo la cirugía estética. Ése es el traidor. El acomplejado. El bulineado de chico que ligó de grande y se marea”, dijo Praetor en referencia al asesor estrella. También acusa a Agustín Romo, ladero de Caputo, de “cagón”.

“Pregunta abierta para las ’nenas del cielo’: Por qué en vez de lagrimear renuncias no salen a respaldar? Le tienen miedo al de la cirugía?”, dijo en otro tuit en referencia al sector de Caputo.

No es la primera vez que desde el sector de Karina Milei se burlan de Las Fuerzas del Cielo tratándolas de muchachas.

“Buena semana chicas”, le había dicho Ramón “El Nene” Vera a Traductor Te Ama, uno de los trolls, luego de que lo cuestionaran por aparecer en el búnker de Manuel Adorni en la noche de las elecciones porteñas.