La Corte de Justicia dio la bienvenida a nuevos integrantes de la Policía Judicial

La Corte de Justicia recibió hoy a los nuevos agentes designados en la Policía Judicial, quienes se incorporan a la institución tras haber superado el proceso de capacitación y evaluación establecido en el Régimen de Movilidad para agentes públicos de planta permanente de los tres Poderes del Estado Provincial.

El acto contó con la presencia del Presidente de la Corte, Dr. Hernán Martel, la Ministra Dra. Fabiana Gómez y el Ministro Dr. Rafael Bracamonte, quienes felicitaron personalmente a los ingresantes y destacaron el compromiso demostrado durante el proceso de selección.

Los nuevos Auxiliares Sumariantes y Sumariantes provienen del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y accedieron a sus cargos a través del concurso convocado por la Corte de Justicia, conforme lo previsto en el Convenio Marco de Cooperación suscripto entre los tres poderes del Estado y en cumplimiento de la Ley N° 5797.

En la oportunidad, las autoridades resaltaron la importancia de esta incorporación para fortalecer el servicio de justicia, optimizar la labor investigativa y garantizar una respuesta más eficiente a las demandas ciudadanas. La Corte de Justicia reiteró su compromiso con la transparencia y la profesionalización del recurso humano, principios que guían cada instancia de ingreso y movilidad dentro del Poder Judicial de Catamarca.