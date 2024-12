La Corte de Justicia de Catamarca confirmó la condena al cura abusador Renato Rasgido

La Sala Penal de la Corte de Justicia confirmó la condena contra el cura Renato Rasgido, que en abril pasado fue sentenciado a 15 años de prisión.

Este martes se conoció la decisión tras el juicio concretado en la Cámara Penal N°2 por cuatro hechos de abuso sexual agravado –dos de ellos con acceso carnal- en contra de un adolescente.

El cura se encuentra en libertad hasta tanto la condena quede firme, y el fallo constituye un nuevo revés judicial para Rasgido y su equipo, ya que solo le queda recurrir a la Corte de la Nación.

En julio de este año su abogado, Luciano Rojas, había pedido la nulidad de la sentencia argumentando que había contradicciones en las declaraciones de la víctima y que no se puede tener por acreditado el primer hecho. En el segundo dijo que lo que pasó no constituye delito. Falta de tipicidad del hecho. En el 3.er hecho aduce inconsistencias en los testimonios y que el tribunal realiza una valoración parcializada de los testimonios, principalmente de un perito. Con respecto al 4.o, dice que la víctima tiene un testimonio inconsistente y que el tribunal no fundamenta la condena.