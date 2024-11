La conversación secreta entre el camionero acusado por la desaparición de María Cash y su hermano

Tras varios meses de análisis de evidencias y testimonios, en la mesa interdisciplinaria conformada por el Cuerpo de Investigación Fiscal, liderada por Eduardo Villalba, y detectives de Gendarmería surgió cada vez con mayor claridad la presunción de que el camionero Héctor Romero –la última persona que tomó contacto con María Cash el 8 de julio de 2011- mentía. A raíz de esta sospecha, ordenaron intervenir su teléfono y el de sus allegados, 13 años después de la desaparición.

El 8 de julio pasado, cuando se cumplía un nuevo aniversario, los investigadores interceptaron dos conversaciones que le resultaron llamativas. Una de ellas era con su hermano David, motivada por la difusión de las nuevas citaciones a testigos del caso. En exclusiva, Infobae tuvo acceso a ese audio que complicó a Romero y fue parte de su indagatoria, llevada adelante este miércoles, por el supuesto homicidio calificado con alevosía de la diseñadora.

Allí, quedó en evidencia que el hermano del ahora detenido parece desconocer las contradicciones que su hermano tuvo a lo largo de las declaraciones en el expediente. Entonces, aconseja sobre qué debe decir y le recomienda que busque un abogado.

Héctor Romero: Estoy yendo hasta Gasnor, ¿por qué?

DR: No… ¿Ha visto el quilombo otra vez ese de la hija de puta, esa que se ha perdido?

HR: No… ¿A dónde ha salido?

DR: En el diario de ayer dice que ha salido con la foto tuya y todo

HR: ¿Foto mía?

DR: Sí… Si el gordo me ha llamado ayer (nota de la redacción: hablan de Miguel Segura, empleador de ambos) como a las once, doce para decirme eso… Yo no te he querido llamar ayer para no romperte las bolas, parece que van a volver a llamar a declarar

HR: Yo estaba pensando eso, porque hoy día es 8 de julio, el 8 de julio ha sido que yo le, la había levantado supuestamente a esa

DR: Ah.

HR: Yo nunca sé si será esa o no…

DR: Y vos tenés que esperar… Es mi opinión, vos tenés que declarar lo mismo que has declarado, si lo mismo (se interponen las voces, no se entiende), acordarse todo y tratar de acordarte todo y estar tranquilo

HR: Sí, no, más vale… sí, yo no tengo nada que ver

DR: Claro.

HR: Y ahora con el quilombo del chiquito ese (NdR: se refieren a Loan Peña), por eso estaba pensando yo que iban a empezar a romper.

DR: Por eso ha vuelto a salir, pues. Por eso han vuelto a romper las bolas.

HR: Sí.

DR: Ya han pasado 13 años.

HR: Ah.

DR: Vos lo que has dicho esa vuelta y nada más de eso, no te explayes más

HR: No, aparte no tengo nada que cambiar, si eso es todo lo que…

DR: No, ¿qué vas a cambiar? No, en 13 años qué vas a cambiar. Te van a decir entonces este andado con algo raro, ¿me entendés?

HR: Claro… sí, sí.

DR: Por eso, el Gordo te iba a llamar ayer y para no joderte me ha llamado a mí

HR: Ah.

DR: Y esta mañana, me has hablado con Romero, no digo yo, no lo iba a llamar ayer que estaba con las hijas, todo tranquilo comiendo ahí, las pelotas, aparte tampoco es… que sí te van a citar

HR: Y qué raro que ha salido la foto mía, pero no puede salir la foto, ¿qué no?

DR: No sé cómo sabrá ser, dice como vos sos la última persona supuestamente que la ha visto

HR: Sí… Y bueno, pero yo nunca he dicho que era ella, que la he visto.

DR: Vos has alzado a una que estaba haciendo dedo y a la mierda.

HR: Para sacar una foto de alguien, yo ni siquiera estoy ni imputado por, por lo menos es lo que más ha dicho el juez, usted no está imputado, usted ha, ha prestado una declaración informativa, no más

DR: Claro… Y bueno ahí, ahí nomás tenés que ir lo mismo nada más, ya porque esta mañana, vos has visto como son de puteros, yo por eso les doy poca bola, llega la Taguada dice, lo que tiene que hacer Romero es buscar un buen abogado, y ¿por qué va a buscar abogado?

HR: ¿Para qué buscar abogado, si yo no he hecho nada, pues?

DR: Primero y principal, él no está preso, no está acusado de nada, a él lo van a llamar y si lo vuelven a llamar para que vuelva a declarar y…

HR: Sí.

DR: Tiene que declarar lo mismo que declaró esa vuelta, vos tenés que estar tranquilo, no tenés que hacerte ninguna mala sangre.

HR: Y sí.

DR: Y más con el problema que tenés vos.

HR: Sí, 50 mil problemas, mirá vos.

En este punto, los hermanos hablaron por más de tres minutos sobre una operación a la que debe ser sometida la esposa del camionero y el dinero que necesita. Luego, regresaron a la desaparición de María Cash:

HR: Pero no sé ya qué mierda hacen, ahora con este quilombo ya otra vez

DR: Pero vos tenés que estar tranquilo con el quilombo este, la cosa…

HR: No, no más vale, si yo estoy tranquilo, si yo no…

DR: Vos primero fija el tema de salud.

Los dos hombres charlan sobre una enfermedad que padece el camionero y la salud de su esposa hasta que vuelven a retomar el tema:

DR: Para eso te llamaba, vos tranquilo nomás

HR: Bueno, meta.

DR: Tranquilo, primero pecha el tema de la salud que lo otro es… Vos vas a decir lo mismo si te citan.

HR: Y sí, más vale.

DR: Más de eso no va a pasar.

HR: Si.

DR: Y vos cuando vas hablá con algún abogado que vos conozcas, che, ¿por qué está la foto mía en el diario? A ver si es correcto que el diario la saque

HR: Claro, por eso digo qué raro porque yo ni siquiera estoy imputado en el tema ese

DR: No pues

HR: Por lo menos eso es lo que me han dicho cuando me han citado a declarar a la ciudad judicial

DR: Es que si vos estarías imputado ya capaz que te habrían dicho “usted no puede retirarse de su jurisdicción a ningún lado”

HR: Claro, ya vamos a ver qué mierda hacen

David Romero declaró como testigo a mediados de noviembre y lo que dijo complicó a su hermano. “Si se mandó una cagada, que se haga cargo”, fue la frase que lanzó ante la jueza Federal de Garantías N°2 Mariela Giménez y quefue interpretada por los investigadores como la ruptura de un “pacto de silencio”, en torno a la desaparición de María Cash.

Durante la audiencia de este miércoles, la jueza le consultó al imputado sobre esa declaración. El camionero negó haber hablado del caso con su familia y mencionó que no sabía por qué su hermano había dicho eso.

Ahora, con la certeza de un homicidio, se espera que Giménez ordene un rastrillaje en busca del cuerpo de la diseñadora.

Fuente: Infobae