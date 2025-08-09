Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

La construcción del puente más largo de Catamarca ya tiene un avance del 60%

El Gobierno provincial continúa ejecutando obras viales de valor estratégico en todo el territorio provincial. En este caso, desde Vialidad Provincial informaron que avanza a buen ritmo la construcción del puente sobre el Río Santa María, en la localidad de Las Mojarras.

Con un avance del 60%, los equipos trabajan en el hormigonado de las superestructuras y en la consolidación de los terraplenes que son esenciales para agilizar los tiempos de la obra.

Esta es una infraestructura estratégica que transformará el departamento, la región y se lleva a cabo gracias a una administración eficiente del Estado provincial. Posibilitará una mejor conectividad y seguridad vial de toda la comunidad santamariana, facilitando el acceso entre localidades y zonas aledañas.

El puente cuenta con más de 350 metros de extensión -doble mano de circulación-, sobre Ruta Provincial N°149, y será la infraestructura más grande de este tipo en la provincia y uno de los más grandes de todo el NOA.

Infraestructura que une

En Santa María, el Gobierno provincial inauguró en agosto del año pasado el puente en la localidad de San José, el primer puente en 200 años de la localidad, un pedido anhelado por los vecinos de dicha localidad que en épocas estivales quedaban aislados por las crecidas.

Con el puente en Las Mojarras, la gestión del gobernador Raúl Jalil lleva construidos 12 puentes a lo largo y ancho de todo el territorio provincial. El detalle es el siguiente:

-Puente de El Rodeo

-Puente sobre Ruta N°21 (Los Altos)

-Puente sobre el Río Pucará (Aconquija)

-Puente sobre el Río El Bolsón (Belén)

-Puente sobre el Río Cura Quebrada (Belén)

-Puente sobre la Avenida Camino de la Virgen (Valle Viejo-Capital)

-Puente de San José (Santa María)

-Puente en Las Mojarras (Santa María)

-Puente sobre el Río Los Árboles (camino a las Termas de Fiambalá)

-Puente de Medanitos (Fiambalá)

-Puente de Singuil

-Puente sobre el Río Las Juntas

*Además, se llevó a cabo la reconstrucción casi total del puente en Sumalao, que conecta la Capital con Valle Viejo.

  • Se alinean 6 planetas y coincide una lluvia de meteoros Perseidas: cuándo y dónde se podrá ver

    Se alinean 6 planetas y coincide una lluvia de meteoros Perseidas: cuándo y dónde se podrá ver

    Del domingo 10 al miércoles 13 se presenta la oportunidad de levantar la vista al cielo hacia donde asoma el sol desde gran parte del territorio argentino, incluida la región patagónica, y disfrutar de uno de los eventos astronómicos más espectaculares de los últimos años: seis planetas alineados junto al satélite de la Tierra, la luna. La madrugada del martes 12 será el punto máximo…

  • Un viaje al fondo del mar argentino: qué pasará con las especies recolectadas por la expedición del Conicet

    Un viaje al fondo del mar argentino: qué pasará con las especies recolectadas por la expedición del Conicet

    Este fin de semana culminará la expedición científica de estudio del cañón submarino de Mar del Plata denominada “Oasis Submarinos del Cañón de Mar del Plata: Talud Continental IV”, llevada a cabo por integrantes del Conicet, que se hizo tendencia en las redes sociales por la enorme cantidad de espectadores que se sumaron a la transmisión…

  • La construcción del puente más largo de Catamarca ya tiene un avance del 60%

    La construcción del puente más largo de Catamarca ya tiene un avance del 60%

    El Gobierno provincial continúa ejecutando obras viales de valor estratégico en todo el territorio provincial. En este caso, desde Vialidad Provincial informaron que avanza a buen ritmo la construcción del puente sobre el Río Santa María, en la localidad de Las Mojarras. Con un avance del 60%, los equipos trabajan en el hormigonado de las…

  • Catamarca: detienen a una mujer denunciada por el robo de un celular

    Catamarca: detienen a una mujer denunciada por el robo de un celular

    A las 23:20, de la noche de ayer, se hizo presente de manera espontánea en la Seccional Primera un hombre mayor de edad, quien manifestó que mientras se encontraba junto a una mujer, ésta le habría sustraído un teléfono celular Samsung, para luego emprender la huida. Rápidamente, con las características brindadas y la colaboración de sus pares del COEM-Kappa,…

  • Cayó en Córdoba un “llamador serial” de amenazas de bomba: tiene 20 años y realizó 35 denuncias falsas al 911

    Cayó en Córdoba un “llamador serial” de amenazas de bomba: tiene 20 años y realizó 35 denuncias falsas al 911

    En La Falda, provincia de Córdoba, un joven de 20 años fue detenido luego de ser acusado de realizar una serie de llamadas intimidatorias que generaron un importante despliegue policial y caos en el transporte aéreo. El “llamador serial” realizó, según la investigación, al menos 35 denuncias falsas a los servicios de emergencia, incluyendo tres…

  • Catamarca: Salud y Educación trabajan en prevención de suicidio

    Catamarca: Salud y Educación trabajan en prevención de suicidio

    Los ministerios de Salud y Educación trabajan conjuntamente en el fortalecimiento de políticas de salud mental en la comunidad educativa de gestión pública y privada de toda la provincia. En este marco, se llevó a cabo el primero de los tres módulos de la capacitación Facilitadores Comunitarios para el manejo de la Conducta Suicida, en…