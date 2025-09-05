Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

La Conmebol descalificó a Independiente de la Sudamericana por los incidentes ante la U de Chile

Luego de los descargos escritos y las audiencias presenciales, la Conmebol dio a conocer el fallo tras la cancelación del partido entre Independiente Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana que debió ser suspendido por graves incidentes en las tribunas del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El organismo continental decidió que Independiente sea descalificado del torneo. El Rojo, además, perderá la localía en los próximos siete partidos, y tampoco tendrá público en los siguientes siete encuentros en condición de visitante.

Por su parte, la U de Chile disputará los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, pero lo hará sin su público en condición de local durante siete encuentros. Al igual que ocurrió con la institución de Avellaneda, los hinchas chilenos no podrán ver a su equipo en condición de visitante en los siguientes siete juegos.

Además, la Conmebol aplicó multas económicas a las dos instituciones que ascienden a los 250 mil dólares y un pedido explícito de que exhiban un cartel con la frase “BASTA DE RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA”, entre otras medidas.

El duelo se había detenido minutos después de iniciado el segundo tiempo el pasado miércoles 20 de agosto. Los sucesos de agresión en Avellaneda se iniciaron alrededor de las 20hs, según confirmó el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, con los ataques de hinchas chilenos a fanáticos del club local. Y culminaron cerca de la medianoche cuando un grupo de barras deIndependiente irrumpió en la popular visitante y realizó una vil agresión a los últimos simpatizantes de la U que quedaban todavía en ese sector.

  • Con gol de Messi, la selección argentina vence en el primer tiempo a Venezuela por las Eliminatorias

    Con gol de Messi, la selección argentina vence en el primer tiempo a Venezuela por las Eliminatorias

    El equipo de Scaloni, ya clasificado a la Copa del Mundo 2026 y líder de la clasificación, se enfrenta a la Vinotinto en el estadio Monumental. A los 39 minutos del primero tiempo, una pérdida de Jefferson Savarino activó la recuperación de Leandro Paredes, quien envió un pase de cachetada a la corrida de Julián Álvarez. La Araña dejó en el…

  • La Conmebol descalificó a Independiente de la Sudamericana por los incidentes ante la U de Chile

    La Conmebol descalificó a Independiente de la Sudamericana por los incidentes ante la U de Chile

    Luego de los descargos escritos y las audiencias presenciales, la Conmebol dio a conocer el fallo tras la cancelación del partido entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana que debió ser suspendido por graves incidentes en las tribunas del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El organismo continental decidió que Independiente sea descalificado del torneo. El Rojo, además, perderá…

  • Fama: “Tenemos que cambiar los insultos por acuerdos”

    Fama: “Tenemos que cambiar los insultos por acuerdos”

    El senador nacional Flavio Fama apoyó la reforma del régimen legal de los DNU y sostuvo que gobernar a base de decretos es totalmente inconstitucional. Para el legislador, este marco legal provocó tres efectos regresivos: Aprobación tácita por inacción, incentivo al hiperpresidencialismo e inseguridad jurídica. “Los pesos y contrapesos establecidos en la Constitución no son…

  • Pronostican frío para Catamarca durante el finde que viene

    Pronostican frío para Catamarca durante el finde que viene

    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y vientos que afectarán a varias provincias del norte del país durante el fin de semana. En el caso de Catamarca, la advertencia se centra en los fuertes vientos, que también impactarán en Salta, Jujuy y La Rioja. Se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar los objetos que…

  • Senado: la oposición dejó sin efecto el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad

    Senado: la oposición dejó sin efecto el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad

    En una nueva sesión adversa para la Casa Rosada, un conglomerado de kirchneristas, radicales, macristas y silvestres provinciales le aplicaron esta tarde otro duro golpe al Gobierno libertario: la oposición desactivó un reciente veto del Ejecutivo -primera vez en más de 20 años- y reanudó la ley que declara la emergencia en discapacidad. La decisión, que obtuvo con…

  • Catamarca: El Auténtico pronto a inaugurar su playón multideportivo

    Catamarca: El Auténtico pronto a inaugurar su playón multideportivo

    Otro club de la provincia está pronto a inaugurar obras en su predio. Se trata del club El Auténtico, donde se construye un playón multideportivo que será utilizado, principalmente, para la práctica del futsal. El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro Eduardo Andrada, el dirigente Juan Pablo Sánchez y el equipo de la Secretaría…