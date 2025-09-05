La Conmebol descalificó a Independiente de la Sudamericana por los incidentes ante la U de Chile

Luego de los descargos escritos y las audiencias presenciales, la Conmebol dio a conocer el fallo tras la cancelación del partido entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana que debió ser suspendido por graves incidentes en las tribunas del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El organismo continental decidió que Independiente sea descalificado del torneo. El Rojo, además, perderá la localía en los próximos siete partidos, y tampoco tendrá público en los siguientes siete encuentros en condición de visitante.

Por su parte, la U de Chile disputará los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, pero lo hará sin su público en condición de local durante siete encuentros. Al igual que ocurrió con la institución de Avellaneda, los hinchas chilenos no podrán ver a su equipo en condición de visitante en los siguientes siete juegos.

Además, la Conmebol aplicó multas económicas a las dos instituciones que ascienden a los 250 mil dólares y un pedido explícito de que exhiban un cartel con la frase “BASTA DE RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA”, entre otras medidas.

El duelo se había detenido minutos después de iniciado el segundo tiempo el pasado miércoles 20 de agosto. Los sucesos de agresión en Avellaneda se iniciaron alrededor de las 20hs, según confirmó el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, con los ataques de hinchas chilenos a fanáticos del club local. Y culminaron cerca de la medianoche cuando un grupo de barras deIndependiente irrumpió en la popular visitante y realizó una vil agresión a los últimos simpatizantes de la U que quedaban todavía en ese sector.