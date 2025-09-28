La cola de un policía catamarqueño, es furor en redes por los comentarios de mujeres “al borde de un ataque de nervios”

Al menos dos recientes publicaciones realizadas por la Policía de la Provincia de Catamarca en sus redes sociales, provocaron (y en este caso sería el término más apropiado), la reacción de decenas de mujeres. Se trata de un efectivo policial que fue “detectado” en Facebook, por parte de jovencitas y señoras mayores, mientras el uniformado posa de espalda para las habituales fotos institucionales, donde aparecen acompañando a personas detenidas, que también son fotografiados sin mostrar sus caras. Pero parece que la cara, es lo que menos interesó a las usuarias de esta red social, que depositaron sus miradas en la retaguardia del efectivo policial.

A la hora de elogiar su cola, muchas de ellas recurrieron al ingenio y con humor, otras a la poesía, y no faltaron las “zarpadas” que comentaron con “bajos instintos” la publicación.

El mismo policía, apareció en dos publicaciones recientes. Al menos, parece ser él quien fue retratado, viéndolo de espaldas. En ambos posteos, las chicas se divirtieron con sus ocurrencias.