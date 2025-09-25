Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

La ciencia revela los hábitos que ayudaron a la mujer más longeva del mundo a vivir 117 años

La sorprendente longevidad de María Branyas Morera, quien murió a los 117 años, fue objeto de un estudio realizado por investigadores del Instituto Josep Carreras de Leucemia y la Universidad de Barcelona, dirigido por el genetista Manel Esteller.

El trabajo, publicado en septiembre de 2025 en la revista Cell Reports Medicine, reveló que su edad biológica estaba entre 10 y 15 años por debajo. Según ese análisis, María no mostraba enfermedades crónicas graves ni signos típicos de deterioro asociado a la edad.

Los científicos decidieron enfocarse en Branyas Morera porque su vida desafiaba los patrones conocidos del envejecimiento. Alcanzó los 117 años con una lucidez y una salud poco comunes en su edad, lo que ofrecía la oportunidad de estudiar en detalle qué la hacía distinta al resto de los supercentenarios.

En este contexto, el objetivo del equipo fue identificar qué combinación de genética y estilo de vida podía explicar esa resistencia. Nacida en Estados Unidos y radicada en Cataluña desde la infancia, mantuvo rutinas simples: alimentación equilibrada, ausencia de tabaco y alcohol y un estrecho vínculo social y familiar que la acompañó hasta el final.

El estudio fue realizado por investigadores del Instituto Josep Carreras de Leucemia y la Universidad de Barcelona, quienes analizaron durante un año muestras de sangre, orina y saliva de la mujer.

¿Qué reveló el estudio?

A pesar de que María presentaba telómeros extremadamente cortos —un marcador propio del envejecimiento—, no mostraba rastros de enfermedades degenerativas, mantenía un buen equilibrio en el metabolismo del colesterol y las grasas y conservaba sus facultades cognitivas en buen estado.

En palabras simples, no sufría las enfermedades típicas de la vejez y todavía mantenía la mente lúcida y un buen funcionamiento del organismo.

El propio Esteller explicó la singularidad del hallazgo: “La regla común es que a medida que envejecemos nos enfermamos, pero ella fue una excepción y queríamos entender por qué”.

¿Cuál era el secreto de Morera para una vejez saludable y feliz?

La investigación reveló que sus hábitos de vida pudieron haber potenciado la longevidad. Consumía a diario yogures probióticos de una marca catalana, ricos en bacterias que ayudan a reducir la inflamación. Durante años acompañó esa rutina con un curioso batido de ocho cereales.

El estilo de vida de la mujer se completaba con la ausencia de tabaco y alcohol, además de un peso corporal estable. Los investigadores remarcaron también el valor de sus vínculos: Morera mantenía una vida social activa y estaba rodeada de familiares y amigos, un entorno que, según los expertos, puede tener un impacto directo en la salud mental y física de los adultos mayores.

Aunque la genética fue decisiva, el estudio abre la puerta a nuevas líneas de investigación. “Por primera vez hemos podido separar ser viejo de estar enfermo”, afirmó Esteller.

  • El Senado de Catamarca llevó adelante la 18° Sesión Ordinaria

    El Senado de Catamarca llevó adelante la 18° Sesión Ordinaria

    El Senado de Catamarca, presidido por su vicepresidenta, la senadora Andrea Lobo, realizó este jueves la 18° Sesión Ordinaria del presente período legislativo. En la oportunidad, el Pleno acompañó el Proyecto de Resolución presentado por el senador Ariel Cordero, solicitando al Poder Ejecutivo que la empresa EC-SAPEM exceptúe a los nuevos usuarios de presentar escritura…

  • La ciencia revela los hábitos que ayudaron a la mujer más longeva del mundo a vivir 117 años

    La ciencia revela los hábitos que ayudaron a la mujer más longeva del mundo a vivir 117 años

    La sorprendente longevidad de María Branyas Morera, quien murió a los 117 años, fue objeto de un estudio realizado por investigadores del Instituto Josep Carreras de Leucemia y la Universidad de Barcelona, dirigido por el genetista Manel Esteller. El trabajo, publicado en septiembre de 2025 en la revista Cell Reports Medicine, reveló que su edad biológica…

  • La inquietante foto que apareció en redes con el triple crimen

    La inquietante foto que apareció en redes con el triple crimen

    El caso del triple crimen narco en Florencio Varela sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que circula en redes sociales. En X se difundió una foto que habría sido publicada por Agustina, la hermana de Lara Gutiérrez (15), una de las víctimas, donde se la ve junto a otras chicas sosteniendo dólares. La…

  • La pobreza en Argentina en el primer semestre de 2025 registró una significativa baja

    La pobreza en Argentina en el primer semestre de 2025 registró una significativa baja

    El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este jueves el dato de incidencia de la pobreza correspondiente al primer semestre de 2025 en los principales centros urbanos del país, que se ubicó en 31,6%. En la extrapolación al total del país, esa cifra significa que hay 15,05 millones de argentinos en la pobreza y 3,39 millones…

  • Contra la “dilapidación K” y la “timba financiera” libertaria, Pullaro y Schiaretti lanzaron la campaña electoral de Provincias Unidas en Santa Fe

    Contra la “dilapidación K” y la “timba financiera” libertaria, Pullaro y Schiaretti lanzaron la campaña electoral de Provincias Unidas en Santa Fe

    Aprobada y vigente la Constitución Nacional, el gobernador Maximiliano Pullaro tiene ya trazados los próximos objetivos. Este miércoles dio el primer paso “oficial” (en rigor, ya dio varios en ese camino): lanzó junto al exgobernador cordobés Juan Schiaretti la campaña de Provincias Unidas en Santa Fe de cara a los comicios de octubre, pero la jornada dejó también una fuerte…

  • Presentaron las mascotas oficiales del Mundial 2026 Estados Unidos-México-Canadá

    Presentaron las mascotas oficiales del Mundial 2026 Estados Unidos-México-Canadá

    La FIFA presentó este jueves a las tres mascotas oficiales del Mundial 2026 durante una celebración tan audaz e innovadora como el mismo torneo, marcando una nueva página en la historia del mayor evento deportivo del mundo. Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano, y Clutch, el águila americana, fueron creados para dar vida a la…

Anuncio
Anuncio