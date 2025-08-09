La CGT Catamarca define al diputado Francisco Monti como “la cara de la crueldad”

La CGT Regional Catamarca emitió un documento con duras críticas al diputado nacional Francisco Monti, por votar en contra de la Ley de Financiamiento universitario. El título de la nota reza: “Monti, la cara de la crueldad en Catamarca”. El siguiente es el texto completo:

“El presidente Javier Milei se jacta por su crueldad para eliminar organismos estatales, como para reducir el presupuesto a las Universidades y al Hospital Garrahan, o eliminar el financiamiento de atención a las discapacidades, y en esa perversa misión lo acompañó con su voto, en la última sesión de la Cámara de Diputados, el Diputado catamarqueño Francisco Monti, convirtiéndose en “la cara de la crueldad”, en nuestra provincia.

De esa forma, Monti se opuso al proyecto de ley que prevé la actualización automática por inflación del financiamiento para las universidades nacionales, la convocatoria a paritarias para Docentes y Nodocentes y el incremento de las becas estudiantiles.

Igualmente, estuvo en contra de la derogación de los decretos creados por la “motosierra” de Milei y Sturzeneger, para disolver Vialidad Nacional, el INTI, el INTA y los institutos culturales, que deben contar con el financiamiento de la Nación.

Monti, que hasta abandonó su pertenencia al bloque de la UCR en Diputados, se ha disfrazado con el pelaje prestado de la denominada “Liga del Interior”, hasta tanto muta, vertiginosamente, al ropaje “violeta” de la LLA, como ya han formalizado otros conversos “con peluca”, en la impostada foto electoral de La Matanza. La misma que hizo decir al diputado mendocino Julio Cobos, que Milei, en lugar de ponerle “el último clavo al cajón del kirchnerismo”, como prometía, “se lo acaba de poner al PRO”, en referencia al reciente acuerdo de La Libertad Avanza con el espacio fundado por Mauricio Macri.

Monti también se opuso al emplazamiento para que avance la comisión investigadora de la criptoestafa, por el caso $Libra, en el que está involucrado el presidente Milei y su hermana Karina, y que, en la opinión de la ex canciller libertaria, Diana Mondino, el Presidente “no debería haber publicado”, definiendo esa participación en que “no es muy inteligente o es una especie de corrupto”, en alusión al mismísimo Jefe de Estado.

Tampoco acompañó la iniciativa para que se expida la comisión que debate los proyectos de reparto de fondos a las provincias, entre ellas Catamarca, impulsados por los gobernadores.

Con todos estos antecedentes, Monti se encamina al destino presagiado por Cobos al macrismo, por efecto de la misma crueldad que hoy se ufana en encarnar e interpretar”.

El documento lleva las firmas de los siguientes gremios:

Gladys Moro – Delegada de la CGT Regional Catamarca, – Sec. General de APUNCa – Diputada Provincial

Rita Aguero – Sec. Adjunta CGT Regional Catamarca – Sec. General de UDA Catamarca

Gustavo Molina – Sec. General de AOMA.

Juan Vergara – Sec. General de UTA, Seccional Catamarca – La Rioja.

José Videla – Sec. General del Sindicato de CAMIONEROS

José Vega – Sec. General de UTHGRA

Marcelo Brandan – Sec. Adjunto de UOCRA

Ariel Patricio Coronel – Delegado Regional de UATRE Catamarca.

Luis Alberto Suarez – Sec. General Sindicato de GRÁFICOS

Hugo Orlando Reartes – Sec. General de UOYEP – Catamarca. Obreros y Empleados Plásticos.

Franco Carabajal – Sec. General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina

Aragon Angel Duilio – Sec. General de AJEPROC

Jorge Toledo – Sec. General de AATRAC.

Daniel Sager – Sec. General de SATSAID.

Barrientos Victor Hugo – Sec. General de UPSRA.

Pablo Javier Soria – Sec. General deA.Pe.T.C.R.A Catamarca. Trabajadores del Tribunal de Cuentas

Gloria Quevedo – Sec. General de ADUNCa

Raúl Rivero – Sec. General de SOIVA

Miriam Ramirez – Sec. General de Conductores de TAXI

Juan Lobos – Sec. General de SUTIAGA.

Claudia Espeche – Sec. General de UPCN Campañas de donación de materiales de construcción

Carlos Noriega – sec. General SEOSP. Trabajadores de OSEP.

Carlos Morcos – Sec. General de SADRA

Sebastian Cerda – Sec. General de ASIMRA

Amado Montiel. – Sec. General ATRANA – Asociación Trabajadores de Radio Nacional

Walter Godoy – Sec. General SUTEP

Raúl Oscar Aguirre – Presidente Agrupación Felipe Varela



