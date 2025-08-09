Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

La CGT Catamarca define al diputado Francisco Monti como “la cara de la crueldad”

La CGT Regional Catamarca emitió un documento con duras críticas al diputado nacional Francisco Monti, por votar en contra de la Ley de Financiamiento universitario. El título de la nota reza: “Monti, la cara de la crueldad en Catamarca”. El siguiente es el texto completo:

“El presidente Javier Milei se jacta por su crueldad para eliminar organismos estatales, como para reducir el presupuesto a las Universidades y al Hospital Garrahan, o eliminar el financiamiento de atención a las discapacidades, y en esa perversa misión lo acompañó con su voto, en la última sesión de la Cámara de Diputados, el Diputado catamarqueño Francisco Monti, convirtiéndose en “la cara de la crueldad”, en nuestra provincia.

De esa forma, Monti se opuso al proyecto de ley que prevé la actualización automática por inflación del financiamiento para las universidades nacionales, la convocatoria a paritarias para Docentes y Nodocentes y el incremento de las becas estudiantiles.

Igualmente, estuvo en contra de la derogación de los decretos creados por la “motosierra” de Milei y Sturzeneger, para disolver Vialidad Nacional, el INTI, el INTA y los institutos culturales, que deben contar con el financiamiento de la Nación.

Monti, que hasta abandonó su pertenencia al bloque de la UCR en Diputados, se ha disfrazado con el pelaje prestado de la denominada “Liga del Interior”, hasta tanto muta, vertiginosamente, al ropaje “violeta” de la LLA, como ya han formalizado otros conversos “con peluca”, en la impostada foto electoral de La Matanza. La misma que hizo decir al diputado mendocino Julio Cobos, que Milei, en lugar de ponerle “el último clavo al cajón del kirchnerismo”, como prometía, “se lo acaba de poner al PRO”, en referencia al reciente acuerdo de La Libertad Avanza con el espacio fundado por Mauricio Macri.

Monti también se opuso al emplazamiento para que avance la comisión investigadora de la criptoestafa, por el caso $Libra, en el que está involucrado el presidente Milei y su hermana Karina, y que, en la opinión de la ex canciller libertaria, Diana Mondino, el Presidente “no debería haber publicado”, definiendo esa participación en que “no es muy inteligente o es una especie de corrupto”, en alusión al mismísimo Jefe de Estado.

Tampoco acompañó la iniciativa para que se expida la comisión que debate los proyectos de reparto de fondos a las provincias, entre ellas Catamarca, impulsados por los gobernadores. 

Con todos estos antecedentes, Monti se encamina al destino presagiado por Cobos al macrismo, por efecto de la misma crueldad que hoy se ufana en encarnar e interpretar”.

El documento lleva las firmas de los siguientes gremios:

Gladys Moro – Delegada de la CGT Regional Catamarca, – Sec. General de APUNCa – Diputada Provincial

Rita Aguero – Sec. Adjunta CGT Regional Catamarca – Sec. General de UDA Catamarca

Gustavo Molina – Sec. General de AOMA.

Juan Vergara – Sec. General de UTA, Seccional Catamarca – La Rioja.

José Videla – Sec. General del Sindicato de CAMIONEROS

José Vega – Sec. General de UTHGRA

Marcelo Brandan – Sec. Adjunto de UOCRA

Ariel Patricio Coronel – Delegado Regional de UATRE Catamarca.

Luis Alberto Suarez – Sec. General Sindicato de GRÁFICOS 

Hugo Orlando Reartes – Sec. General de UOYEP – Catamarca. Obreros y Empleados Plásticos.

Franco Carabajal – Sec. General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina

Aragon Angel Duilio – Sec. General de AJEPROC

Jorge Toledo – Sec. General de AATRAC.

Daniel Sager – Sec. General de SATSAID.

Barrientos Victor Hugo – Sec. General de UPSRA.

Pablo Javier Soria – Sec. General deA.Pe.T.C.R.A Catamarca. Trabajadores del Tribunal de Cuentas

Gloria Quevedo – Sec. General de ADUNCa

Raúl Rivero – Sec. General de SOIVA

Miriam Ramirez – Sec. General de Conductores de TAXI

Juan Lobos – Sec. General de SUTIAGA.

Claudia Espeche – Sec. General de UPCN Campañas de donación de materiales de construcción

Carlos Noriega – sec. General SEOSP. Trabajadores de OSEP.

Carlos Morcos – Sec. General de SADRA

Sebastian Cerda – Sec. General de ASIMRA

Amado Montiel. – Sec. General ATRANA – Asociación Trabajadores de Radio Nacional

Walter Godoy – Sec. General SUTEP

Raúl Oscar Aguirre – Presidente Agrupación Felipe Varela


  • Catamarca: detienen a una mujer denunciada por el robo de un celular

    Catamarca: detienen a una mujer denunciada por el robo de un celular

    A las 23:20, de la noche de ayer, se hizo presente de manera espontánea en la Seccional Primera un hombre mayor de edad, quien manifestó que mientras se encontraba junto a una mujer, ésta le habría sustraído un teléfono celular Samsung, para luego emprender la huida. Rápidamente, con las características brindadas y la colaboración de sus pares del COEM-Kappa,…

  • Cayó en Córdoba un “llamador serial” de amenazas de bomba: tiene 20 años y realizó 35 denuncias falsas al 911

    Cayó en Córdoba un “llamador serial” de amenazas de bomba: tiene 20 años y realizó 35 denuncias falsas al 911

    En La Falda, provincia de Córdoba, un joven de 20 años fue detenido luego de ser acusado de realizar una serie de llamadas intimidatorias que generaron un importante despliegue policial y caos en el transporte aéreo. El “llamador serial” realizó, según la investigación, al menos 35 denuncias falsas a los servicios de emergencia, incluyendo tres…

  • Catamarca: Salud y Educación trabajan en prevención de suicidio

    Catamarca: Salud y Educación trabajan en prevención de suicidio

    Los ministerios de Salud y Educación trabajan conjuntamente en el fortalecimiento de políticas de salud mental en la comunidad educativa de gestión pública y privada de toda la provincia. En este marco, se llevó a cabo el primero de los tres módulos de la capacitación Facilitadores Comunitarios para el manejo de la Conducta Suicida, en…

  • El aniversario de la Autonomía de Catamarca se celebrará en El Tolar

    El aniversario de la Autonomía de Catamarca se celebrará en El Tolar

    El gobernador Raúl Jalil continúa con su gestión cercana a los intendentes del interior de Catamarca, articulando obras y acciones para atender las necesidades de las distintas comunidades. En este marco, mantuvo una reunión con el intendente de Puerta de Corral Quemado, Carlos Casimiro, del departamento Belén, donde abordaron diferentes requerimientos y confirmaron que el…

  • Así fueron las casi dos semanas que pasó perdido en la montaña el atleta riojano rescatado: bebió su propia orina y comió cactus

    Así fueron las casi dos semanas que pasó perdido en la montaña el atleta riojano rescatado: bebió su propia orina y comió cactus

    Un comisario de la provincia de La Rioja, de apellido Silva, brindó detalles impactantes sobre los casi 13 días que José Portugal pasó perdido en la montaña, hasta ser hallado con vida. Explicó que Portugal había perdido por completo la noción del tiempo: no sabía qué día era y su rutina se basaba en permanecer…

  • La CGT Catamarca define al diputado Francisco Monti como “la cara de la crueldad”

    La CGT Catamarca define al diputado Francisco Monti como “la cara de la crueldad”

    La CGT Regional Catamarca emitió un documento con duras críticas al diputado nacional Francisco Monti, por votar en contra de la Ley de Financiamiento universitario. El título de la nota reza: “Monti, la cara de la crueldad en Catamarca”. El siguiente es el texto completo: “El presidente Javier Milei se jacta por su crueldad para eliminar…