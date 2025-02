La CGT anunció dos paros docentes para febrero y marzo

El comienzo de las clases podría complicarse el lunes próximo y el 5 de marzo en 12 provincias debido al anuncio de dos paros nacionales de 24 horas que realizaron este mediodía los gremios docentes de la CGT, que afectarána la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y Santa Cruz.Además, CTERA, la otra central sindical de los maestros, se encamina esta tarde a lanzar también una protesta nacional ante la demora del Gobierno en convocar a la paritaria nacional docente.

El anuncio se realizó en la sede de la CGT, durante una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, quien dirige la Unión Docentes Argentinos (UDA), y los otros líderes de gremios del sector, Sara García (AMET) y Fabián Felman (CEA), acompañados por el cotitular cegetista Octavio Argüello (Camioneros) y dirigentes como Julio Piumato (judiciales), Argentino Geneiro (gastronómicos) y Horacio Otero (UOM), entre otros.

“Al Gobierno le gusta más el conflicto que ponerse de acuerdo con los trabajadores”, afirmó Romero antes de confirmar las medidas de fuerza. “El salario inicial es de pobreza, está por debajo de la canasta básica total y es muy grave lo que está pasando en el sistema educativo argentino -destacó. Nosotros decimos que hay una crisis muy profunda en el sistema educativo nacional”.

“Hemos hecho muchísimas gestiones hasta las últimas horas -dijo- porque si hay algo que queríamos evitar es precisamente este anuncio: el 24 de febrero y el 5 de marzo, que es el otro inicio de clases, los gremios confederados con la CGT hacemos paro nacional docente, y no termina con estos paros porque si no se genera un ámbito de diálogo vamos a seguir con un plan de lucha durante todo el año que lamentablemente va a entorpecer el funcionamiento del sistema educativo”.

El líder de UDA responsabilizó al gobierno nacional por el conflicto y aclaró: “No nos sentimos responsables de esta medida de fuerza que está provocada por el propio gobierno”. Enseguida dijo que “espera la reflexión del Gobierno” y, “si no, será un plan de lucha que nos va a tener todo el año junto a los educadores para sacar de esta crisis al sistema educativo argentino”.

Más tarde, consultado acerca de si los paros son inamovibles o podrían levantarse ante una convocatoria oficial, Romero sostuvo: “Si nos convocan sería un buen paso, pero no un paso definitivo. Una convocatoria para entretenernos, distraernos, sin ofrecer nada o que no mejore los 420 mil pesos de mínimo, nos deja en el mismo escenario. Tiene que haber una oferta salarial que podamos analizar positivamente. Si no, vamos a seguir con las medidas de fuerza”.