La catamarqueña Maité Ovejero representará a la Argentina en el Mundial del Mountain Bike de Suiza

La ciclista catamarqueña Maité Ovejero se prepara para un desafío de talla mundial. Durante esta semana, participará en el 36° Campeonato Mundial de Mountain Bike UCI 2025, que se llevará a cabo en la localidad de Valais, en los imponentes Alpes suizos. Ovejero, que forma parte de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACIMO), competirá en la categoría Junior, en un evento que también incluye a las categorías Sub-23 y Élite.

La primera de sus participaciones será este jueves en la prueba de Relevos por equipos. El equipo argentino está conformado por un talentoso grupo de ciclistas, que incluye a Fernando Contreras, Lucía Miralles, Nico Reynoso, Maite Ovejero, Gonzalo Martín y Victoria Portillo.

El viernes, en tanto, Ovejero enfrentará su prueba individual más importante: el Cross Country Olímpico (XCO). La carrera está programada para comenzar a las 15 (hora de Suiza).

Organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la Unión Ciclista de Suiza, el campeonato no solo incluye las disciplinas en las que competirá Ovejero, sino que también abarcará una amplia gama de especialidades como: Cross Country en pista corta (XCC), Cross Country maratón (XCM), Cross Country para bicicleta de montaña eléctrica (E-MTB XC), Descenso (DHI), Enduro (EDR), e-enduro (E-EDR) y Pump Track.