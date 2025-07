La carta de despedida de Mastantuono a River: “No es un adiós, es un hasta pronto”

El delantero Franco Mastantuono se despidió de River antes de emigrar al Real Madrid de España el próximo 14 de agosto y aseguró que “no desapareció” su sueño de ganar títulos con el ´Millonario´.

Tras idas y vueltas en la negociación por la forma de pago, el pasado viernes 13 de junio el Real Madrid anunció la llegada del jugador oriundo de la localidad bonaerense de Azul al primer equipo dirigido por Xabi Alonso. El delantero se unirá al conjunto madrileño el próximo 14 de agosto, cuando cumpla los 18 años.

Habiendo pasado su participación en el Mundial de Clubes con River donde quedó eliminado en fase de grupos, el futbolista finalmente se despidió del club de Núñez con una publicación en sus redes sociales: “Hoy me toca escribir unas líneas que jamás imaginé tener que escribir tan pronto. Con el corazón en la mano y muchas emociones cruzadas, quiero contarles que me toca dar un paso muy importante en mi carrera: se abre una nueva etapa, en otro club, en otro lugar, con nuevos desafíos. Es una oportunidad única, de esas que se presentan una sola vez en la vida, y que cualquier pibe que sueña con jugar a la pelota anhela desde chico”.

“Pero antes de mirar hacia adelante, necesito hablarles de lo que dejo atrás. River no es solo el club donde crecí como jugador. Es mi casa, mi familia, el lugar donde aprendí lo que significa ponerse esta camiseta con orgullo, con respeto, con hambre de gloria. Cada entrenamiento en el predio, cada tarde en el Monumental, cada consejo de un profe, cada abrazo de un compañero, quedan grabados para siempre en mi historia y en mi corazón” agregó.

Además, Mastantuono agradeció a River por sus años de formación y el cariño de los hinchas: “Me voy lleno de agradecimiento. A los hinchas, por el cariño incondicional. A toda la gente del club por formarme. A mis compañeros, por compartir esta pasión. Y a mi familia, por estar siempre. River me enseñó que los sueños se persiguen con humildad, esfuerzo y amor por la camiseta”.

“Y sí, hay algo que quiero que quede muy claro: mi sueño de ganar cosas con River no desapareció. No se fue. Solo cambió el orden. Hoy me toca salir, crecer, vivir nuevas experiencias y aprender. Pero el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca. Yo sé que va a pasar. Porque los sueños que se sienten con el alma no tienen fecha de vencimiento. Gracias, River, por todo. No es un adiós, es un hasta pronto” concluyó.