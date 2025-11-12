Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

La camiseta de Boca por el homenaje a Miguel Ángel Russo cayó en un remoto pueblo uruguayo

La camiseta que lanzó el plantel de Boca al cielo en homenaje a su ex director técnico Miguel Ángel Russo cayó en un remoto pueblo de Uruguay.

Se trata de Cañada Nieto, un pequeño pueblo que se encuentra ubicado al oeste del país vecino y que solo cuenta con 430 habitantes.

La noticia fue confirmada por el relator uruguayo Pepe Temperan, quien detalló: “Un joven productor rural de Soriano trabajando en el campo se encontró con algo que brillaba, era la camiseta en homenaje a Russo que Boca mandó al cielo en memoria al ex entrenador fallecido recientemente”.

Luego, Temperan reveló que el joven que encontró la camiseta “sabe el valor sentimental que tiene y analiza el futuro, una de las opciones es que vuelva a Boca y llevársela a Edinson Cavani”.

Miguel Ángel Russo, quien atravesaba su tercer ciclo como director técnico de Boca, murió el 8 de octubre de este año, a los 69 años, luego de una larga lucha contra el cáncer.

  • Catamarca: el Gobierno mantendrá el control de las cuotas en colegios privadas y explicó los motivos

    Catamarca: el Gobierno mantendrá el control de las cuotas en colegios privadas y explicó los motivos

    El director de gestión municipal privada, Pablo Figueroa, confirmó que la desregulación nacional de matrículas y cuotas no se aplicará en Catamarca. Explicó que la mayoría de las escuelas privadas de la provincia reciben aportes estatales, por lo que seguirán bajo control provincial. Figueroa señaló que el gobierno local continuará regulando los aumentos según una…

  • La CGT advirtió que “rechazará de plano” una reforma laboral que “avasalle derechos”

    La CGT advirtió que “rechazará de plano” una reforma laboral que “avasalle derechos”

    La CGT “rechazará de plano” cualquier reforma laboral que “avasalle derechos” de los trabajadores, y reclamó un “diálogo tripartito” con el Gobierno, según lo afirmó hoy Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), uno de los tres secretarios generales de la central sindical. El gremialista reconoció  que no hay una propuesta oficial sobre la reforma, pero sostuvo que si bien “hasta…

  • Se tiró con la camioneta por un barranco para matar a su pareja

    Se tiró con la camioneta por un barranco para matar a su pareja

    Un video registró una escena de violencia de género extrema. Como expresan los testigos que filmaron, el conductor de una camioneta se arrojó a propósito por un barranco de la Ruta Provincial 13, en el camino al paraje Kilka, de Neuquén. Aunque Ramón Alcides Reyes aseguró que se trató de un accidente, la fiscalía determinó…

  • Avanza en Catamarca la ordenanza para regular Uber en la Capital

    Avanza en Catamarca la ordenanza para regular Uber en la Capital

    El concejal Fernando Navarro confirmó que el Consejo Deliberante votará una ordenanza que regulará el uso de las aplicaciones como Uber. La medida busca poner fin a la falta de normas claras y garantizar igualdad de condiciones con taxis y remises estableciendo los mismos requisitos en licencias, seguros y antigüedad de los vehículos. Navarro aclaró…

  • La camiseta de Boca por el homenaje a Miguel Ángel Russo cayó en un remoto pueblo uruguayo

    La camiseta de Boca por el homenaje a Miguel Ángel Russo cayó en un remoto pueblo uruguayo

    La camiseta que lanzó el plantel de Boca al cielo en homenaje a su ex director técnico Miguel Ángel Russo cayó en un remoto pueblo de Uruguay. Se trata de Cañada Nieto, un pequeño pueblo que se encuentra ubicado al oeste del país vecino y que solo cuenta con 430 habitantes. La noticia fue confirmada por el relator uruguayo Pepe…

  • Catamarca: el equipo de Vicegobernación llevará sus propuestas para adultos mayores al Club Vélez Sarsfield

    Catamarca: el equipo de Vicegobernación llevará sus propuestas para adultos mayores al Club Vélez Sarsfield

    El equipo de Vicegobernación que conduce Rubén Dusso llegará este viernes a partir de las 14:00 al Club Vélez Sarsfield, con el programa “Bienestar Activo”, acompañado por “Lleguemos al Barrio”, el programa del Ministerio de Salud, ofreciendo los servicios de salud en Zoonosis, Obstetricia, Odontología,  Enfermería, Médico Clínico, Fonoaudiología, Nutrición y Vacunación, en una jornada…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4