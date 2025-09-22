La Cámara Federal de Tucumán excarceló a Edgar Bacchiani, pero seguirá preso en Catamarca

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió otorgar la excarcelación a Edgar Adhemar Bacchiani, imputado en la causa por estafas en Catamarca. Sin embargo, seguirá privado de su libertad ya que cumple condena por las causas judiciales de la provincia de Córdoba.

El beneficio había sido solicitado luego de que Bacchiani cumplier, el pasado 22 de abril, los tres años de prisión preventiva previstos por la legislación. Posteriormente, el juez Miguel Ángel Contreras la prorrogó por seis meses. La medida se conoce luego de la liberación de sus ex socios José Armando Blas y Alexis Sarroca, quienes fueron excarcelados el fin de semana al revocarse la segunda prórroga de sus preventivas, dictada por Contreras.

Bacchiani y Blas permanecen detenidos en el penal, ya que sobre ambos pesan las causas judiciales en Córdoba. La resolución de la Cámara tucumana constituye un nuevo capítulo en el extenso expediente que investiga una red de presuntas estafas millonarias cometidas a través de la financiera Adhemar Capital, que captaba ahorristas bajo la promesa de rendimientos extraordinarios en dólares y criptomonedas.