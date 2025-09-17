Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

La Cámara de Diputados debatirá hoy miércoles los vetos al financiamiento de las universidades y del Garrahan

La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para una jornada que se prevé de alta tensión política y social, en la que se debatirá el rechazo a los vetos presidenciales sobre universidades y salud pediátrica, en una sesión con final incierto. En simultáneo, la comunidad universitaria protagonizará una nueva Marcha Federal, a la que se sumarán los trabajadores del hospital Garrahan.

javascript:false

La Cámara de Diputados de la Nación llevará a cabo este miércoles 17 de septiembre, desde las 13.00, una sesión especial, convocada para tratar -entre otros temas- el veto del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia en sanidad pediátrica, en una jornada que se prevé de alta tensión política y social

Ambas iniciativas habían sido aprobadas por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero quedaron sin efecto tras los vetos presidenciales, que argumenta esas leyes implicaban un desequilibrio fiscal. El Gobierno nacional sostiene que el presupuesto actual, aunque no es el ideal, es suficiente, y que las leyes vetadas generarían un gasto incontrolable y una distorsión en las cuentas públicas.

Frente a esta postura, el arco político de la oposición, así como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las federaciones estudiantiles y los trabajadores del Garrahan reaccionaron con vehemencia. Sostienen que el veto representa un ataque directo a la salud y a la educación pública, gratuita y de calidad.

En el caso de las universidades, la ley vetada establecía un aumento del presupuesto de acuerdo con la inflación acumulada de 2023 y 2024, con actualizaciones bimestrales por inflación, y ordenaba al Poder Ejecutivo aplicar una recomposición del salario de los docentes también a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

A su vez, la otra iniciativa vetada establecía fondos adicionales para el hospital Garrahan y recomposiciones salariales a sus trabajadores, a través de la ley de emergencia pediátrica.

Qué puede pasar en la sesión

Pese al reciente antecedente del rechazo al veto presidencial a la emergencia en discapacidad, la sesión de este miércoles en Diputados se presenta con final incierto. Para que los vetos sean rechazados, se necesita obtener una mayoría de dos tercios de los votos de los legisladores presentes.

Los bloques opositores confían en lograr el rechazo al veto a la ley sobre el Garrahan, ya que la emergencia pediátrica se aprobó en la Cámara de Diputados con 159 votos positivos contra 67 negativos y 4 abstenciones, por lo que alcanzó los dos tercios.

Además, creen que ese número crecerá porque estiman que los 4 que se abstuvieron podrían modificar su voto e inclinarse a favor de la ley como los chubutenses Ana Clara Romero y Jorge Ávila que responden al gobernador Ignacio Torres, los del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone, y la ex libertaria Marcela Pagano.

En cambio, la ley para otorgar mayores recursos a las universidades se aprobó con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, por lo que le faltó un voto para llegar a los dos tercios.

Por eso, la oposición está expectante sobre la postura que tendrán los cinco que se abstuvieron, y también aguardan qué posición asumirán los cinco legisladores de Coherencia, la nueva bancada formada por ex libertarios.

En tanto, los radicales mas cercanos al Gobierno como los mendocinos Lisandro Nieri, Pamela Verasay y el chaqueño Gerardo Cipolini, así como el misionero Martín Arjol, de Liga del Interior, también se ausentaron, con lo cual habrá que ver la postura que asumirán este miércoles.

  • Subsidios a clubes en Catamarca: reinscripción para acceder a tarifa diferencial

    Subsidios a clubes en Catamarca: reinscripción para acceder a tarifa diferencial

    El Gobierno nacional dispuso que los clubes deberán revalidar su inscripción para mantener la tarifa diferencial de luz y gas, en el marco de una reestructuración de los subsidios energéticos. EC SAPEM informó que con fecha 08/09/2025, y mediante disposición 4/2025 de la Subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético, se aprobaron los nuevos lineamientos y…

  • River recibe hoy miércoles a Palmeiras en una “final anticipada” por la Copa Libertadores

    River recibe hoy miércoles a Palmeiras en una “final anticipada” por la Copa Libertadores

    La Copa Libertadores 2025 entra en su etapa decisiva y este miércoles a las 21.30, River Plate se medirá con Palmeiras en el Estadio Monumental por la ida de los cuartos de final. El ganador de esta serie se cruzará en semifinales con el vencedor entre San Pablo y Liga de Quito. El equipo de Marcelo Gallardo llega en alza luego de vencer…

  • Efecto Independiente: una banda canceló sus shows en Chile por amenazas anti argentinas

    Efecto Independiente: una banda canceló sus shows en Chile por amenazas anti argentinas

    La banda tributo argentina Seattle Supersonics, reconocida por presentarse como “el homenaje número uno del mundo a Nirvana”, anunció que debió cancelar su gira por Chile debido a las fuertes y repetidas amenazas que sufrieron en redes sociales tanto los miembros del grupo como los productores locales del evento, vinculadas con los enfrentamientos que tuvieron lugar entre las hinchadas de Independiente y…

  • La Cámara de Diputados debatirá hoy miércoles los vetos al financiamiento de las universidades y del Garrahan

    La Cámara de Diputados debatirá hoy miércoles los vetos al financiamiento de las universidades y del Garrahan

    La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para una jornada que se prevé de alta tensión política y social, en la que se debatirá el rechazo a los vetos presidenciales sobre universidades y salud pediátrica, en una sesión con final incierto. En simultáneo, la comunidad universitaria protagonizará una nueva Marcha Federal, a la…

  • Hoy miércoles por la Copa Argentina: Newell’s y Belgrano en un duelo prometedor en los cuartos de final

    Hoy miércoles por la Copa Argentina: Newell’s y Belgrano en un duelo prometedor en los cuartos de final

    De cara a uno de los partidos más importantes de su temporada, Newell’s y el técnico Cristian Fabbiani ajustan detalles para medirse este miércoles, a las 18, contra Belgrano de Córdoba por los cuartos de final de la Copa Argentina, en la ciudad de Villa Mercedes (San Luis). Luego del triunfo del viernes pasado ante Atlético Tucumán en…

  • Axel Kicillof se suma hoy a la Marcha Federal al Congreso

    Axel Kicillof se suma hoy a la Marcha Federal al Congreso

    El gobernador bonaerense Axel Kicillof se sumará esta mañana a la Marcha Federal Universitaria para rechazar los recortes presupuestarios del gobierno de Javier Milei a las casas de altos estudios y la salud pública. “Volvemos a las calles para decirle a Milei que la universidad pública es un orgullo de nuestro pueblo y no vamos a permitir que la…