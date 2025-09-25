La bronca de los hinchas de River con los jugadores en Brasil porque ni los saludaron

River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer 3-1 ante Palmeiras en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo, resultado que selló un global de 5-2 en los cuartos de final. De esta manera, el Millonario, pese a una nueva importante inversión de dinero en el mercado de pases, volvió a quedar fuera del máximo certamen continental.

Como suele suceder en los torneos organizados por la Conmebol, el público visitante es el último en abandonar el recinto. Mientras los hinchas del conjunto de Núñez aguardaban por toda la desconcentración del Verdao, en las redes sociales se hicieron virales algunos videos de los hinchas de River Plate quejándose por la actitud que adoptaron los jugadores comandados por Marcelo Gallardo.

Tras el pitazo final del árbitro uruguayo Andrés Matonte, el plantel y el staff técnico se abalanzó sobre la figura del colegiado para reclamarle su accionar durante los 90 minutos. Luego de algunos insultos y reproches, la comitiva millonaria se marchó rumbo a los vestuarios, pero sin saludar a sus aficionados; algo que fue reprochado tanto por ls presentes como en redes.

“A ver si nos entendemos, los jugadores y la popular, ustedes matense en la cancha que acá en la tribuna los vamos a alentar. Pongan más huevo, pongan más corazón, como ponemos nosotros en el tablón. Dejamos todo solo por ver esa camiseta. Pongan más huevos, pongan más corazón, porque esto es River y hay que salir campeón. Vamos, los Millos, no le falles a toda tu gente”, fue uno de los gritos de guerra que se entonaron en el Allianz Parque una vez concluido el juego.

Uno de los que reprobó la actitud del plantel fue el creador de contenido millonario Fede Rubi, que junto a un video de la salida del plantel en su cuenta de X escribió: “Se van los jugadores de River mientras los hinchas aún esperamos en el Allianz Parque. A ver si nos entendemos…”. Además, sostuvo: “Enorme la gente de River en Brasil una vez más. Con LBDT presentes, se vivió una fiesta. Nosotros dimos lo que teníamos que dar en la tribuna”.