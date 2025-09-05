La bronca de Independiente: hizo un fuerte descargo por la descalificación de la Sudamericana y pidió que devuelvan los objetos que entregó para el museo de Conmebol

Conmebol difundió durante la tarde del jueves la decisión de la Comisión Disciplinaria: descalificó a Independiente de la Copa Sudamericana y optó por imponerle a la Universidad de Chile una sanción económica y de restricción de espectadores. La decisión del máximo organismo no cayó para nada bien en el Rojo, que dejó en claro durante todos sus descargos que los fanáticos chilenos estuvieron durante horas lanzando proyectiles y realizando destrozos en el Estadio Libertadores de América, lo que provocó la suspensión de la llave de octavos de final antes de la vil agresión de los barras locales en la tribuna visitante.

Con ese parámetro como eje, la entidad de Avellaneda expuso en redes sociales el fuerte descargo y el pedido que realizó ante el máximo organismo del fútbol de la región. “Compartimos con nuestras socias, socios e hinchas la nota que el Club Atlético Independiente le presentó hoy al Presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez”, informaron desde las redes sociales en el posteo que subieron para compartir la carta en cuestión.

La entidad de Avellaneda llevó a cabo un contundente descargo criticando la decisión de Conmebol y exigiendo “que se restituyan en forma inmediata todos los elementos entregados por Independiente al Museo de la Conmebol”. “No admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles”, argumentaron en el extenso mensaje que firmaron el presidente Néstor Grindetti y el Secretario General Daniel Seoane.

Hay que tener en cuenta que el Museo Conmebol, inaugurado en 2009, está en la sede de Asunción (Paraguay) y exhibe distintos elementos representativos de los clubes más importantes de la región.

Entre otras cosas, la directiva del Rojo argumenta que “la decisión de la Conmebol sienta un precedente nefasto” y remarca: “Un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales, logra la cancelación del partido y recibe como “premio” la clasificación desde un escritorio. En otras palabras, la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final“.

En esa línea, aseguran que el fallo “envía un mensaje devastador y contradictorio a toda Sudamérica: los violentos de siempre pueden salirse con la suya”. Este enfoque deriva en un pedido a Conmebol: “Resulta inaceptable, entonces, que se pretenda utilizar la historia y la gloria de Independiente -con nuestros títulos, nuestros jugadores y hasta nuestros aportes materiales al Museo de la Conmebol- para seguir legitimando una conducción que ha abandonado el espíritu del fútbol sudamericano”.

Independiente es el máximo ganador de Copas Libertadores en la historia con 7 títulos y también es uno de los cinco clubes con más trofeos de la Sudamericana (2) junto con Boca Juniors, Liga de Quito de Ecuador, Athletico Paranaense de Brasil e Independiente del Valle de Ecuador.

La institución de Avellaneda insistió con terminar el partido que se había “cancelado” el miércoles 20 de agosto, pero la Conmebol optó por descalificarlo y darle el pase a cuartos de final a la U de Chile, que se medirá con Alianza Lima de Perú. “Los partidos deben definirse dentro del campo de juego y nunca bajo la presión de quienes intentan torcer la historia a los golpes”, sentenciaron desde el club argentino.

Al mismo tiempo, desde la U de Chile hubo también un descargo en el que mostraron su conformidad por avanzar a los cuartos de final del torneo, pero plantearon su desacuerdo por la sanción al público: “Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las copas Libertadores y Sudamericana”, sentenció Michael Clark, presidente del Directorio que maneja el club chileno. Hay que tener en cuenta que el combinado chileno había tenido este año sanciones previas por diferentes situaciones que se desarrollaron en los duelos contra Botafogo de Brasil por la Copa Libertadores y contra Guaraní de Paraguay por la Sudamericana.