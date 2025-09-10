Radio TV Valle Viejo
La Argentina tendrá el vuelo más largo del mundo: a qué país y cuánto durará el viaje

China Eastern Airlines ya muestra en su página web la programación de su nuevo vuelo que unirá Shanghái con Buenos Aires, con una escala en Auckland. Aunque los pasajes aún no están habilitados para la venta, ya se publicaron los horarios, días de operación y precios de referencia.

Cuánto dura el vuelo más largo del mundo que involucra a Argentina

La distancia entre ambas ciudades es de 19.681 kilómetros, lo que convierte a esta ruta en la más extensa del mundo en modalidad directa. 
El viaje tendrá una duración estimada de 25 horas y 30 minutos en el tramo China–Argentina y de 29 horas en sentido inverso, incluyendo la detención en Nueva Zelanda.

Un vuelo directo no es lo mismo que un vuelo sin escalas. 

El primero permite viajar entre dos destinos sin cambiar de avión, aun si hay paradas intermedias. En cambio, el segundo implica un trayecto sin interrupciones. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) define como “directo” a todo vuelo emitido bajo un único pase de abordar, incluso si realiza escalas. Bajo esa regla, el nuevo servicio de China Eastern será considerado directo, ya que los pasajeros se mantendrán siempre en la misma aeronave.

Cuánto es el precio de los pasajes para el vuelo Argentina-China

Los valores publicados muestran que el pasaje de Buenos Aires a Shanghái tendrá un precio cercano a USD 1.983,80, mientras que el trayecto en sentido contrario costará unos USD 1.746,10.

Con su lanzamiento, Buenos Aires y Shanghái quedarán unidas por casi 20.000 kilómetros sin necesidad de cambiar de avión, estableciendo un récord en la aviación comercial mundial y abriendo nuevas oportunidades de conectividad entre Sudamérica y Asia. 

