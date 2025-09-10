La alumna que fue armada y disparó en una escuela de Mendoza, luego de 5 horas entregó el arma

Una situación de pánico y tensión alertó este miércoles a las autoridades de Mendoza, donde una adolescente de 14 años ingresó armada a una escuela y efectuó dos disparos al aire. La alumna entró al establecimiento con un arma de fuego, disparó y luego se atrincheró en el patio del colegio. Tras más de tres horas, la menor se entregó.

Hace minutos se conoció que la alumna entregó el arma luego de más de 5 horas de negociación con profesionales y la Policía.

El hecho ocurrió en la escuela Marcelino Blanco, ubicada en el departamento de La Paz. Fue cerca de las 9.30, cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo. De acuerdo al relato de algunos testigos, antes de actuar, la adolescente habría pasado por el baño y desde allí salió con el arma cargada. Luego, apuntó fugazmente a algunos compañeros.

Frente a esta situación, las autoridades del establecimiento actuaron rápidamente y desalojaron de manera preventiva la institución. Según las primeras informaciones, trasladaron a los alumnos al Hospital de La Paz y solicitaron la presencia de los padres para retirarlos.