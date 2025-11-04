La AFA introduce un cambio inesperado para los playoffs del Torneo Clausura: ¿Qué es y cuál es el objetivo?

En la antesala de la definición del Torneo Clausura, la AFA anunció una modificación importante en el formato de los playoffs, con el objetivo de reducir la cantidad de series que se resuelven desde el punto penal, como ocurrió en el pasado Torneo Apertura.

A partir de esta edición, cuando un partido de eliminación directa termine empatado en los octavos, cuartos, semifinales o final, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos —dos períodos de 15— antes de recurrir a los penales. Solo si la igualdad persiste tras el alargue, el pase de ronda se decidirá desde los doce pasos.

El formato general del certamen no se modifica: los equipos disputan 16 fechas (14 partidos ante rivales de su zona, un clásico interzonal y un encuentro adicional por sorteo). Los ocho primeros de cada grupo avanzarán a la fase eliminatoria, donde comenzará la lucha por el título.

La medida busca darle más protagonismo al juego y evitar que las definiciones dependan exclusivamente de los penales, una situación que en el Apertura fue moneda corriente y que generó debate entre jugadores, entrenadores y dirigentes.

Con esta novedad, el Clausura promete una fase final más competitiva, en la que los equipos tendrán tiempo extra para buscar la clasificación dentro del campo de juego.