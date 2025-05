La advertencia de Marchioli al gobernador de Catamarca: “Jalil, derogá el decreto: la educación y el futuro de nuestros hijos está en juego”

El diputado provincial Alfredo Marchioli advirtió al gobernador Raúl Jalil y a su gabinete: “La educación no puede ser víctima de la improvisación ni del autoritarismo. El futuro de nuestros hijos está en juego”, sentencia el legislador en un pronunciamiento contra el Decreto 884/25 del Poder Ejecutivo Provincial.

Marchioli expresó su profunda preocupación por las consecuencias que ya está generando la medida que centraliza la cobertura de cargos docentes y suspende las tradicionales asambleas públicas. “No es solo una norma administrativa más: es un golpe directo al derecho a aprender de miles de chicos, y un avasallamiento a los derechos laborales de quienes enseñan”, advierte.

El decreto, firmado por el Ejecutivo provincial, generó un escenario de incertidumbre en el sistema educativo. Las vacantes sin cubrir se multiplican, los tiempos de respuesta se estiran de forma indefinida y las escuelas no logran garantizar la presencia de docentes frente al aula. “Se paralizó un sistema que, con todas sus falencias, funcionaba con transparencia y participación. Hoy reina la arbitrariedad y la discrecionalidad”, denuncia Marchioli.

El legislador radical no duda en calificar la medida como “autoritaria” y acusa al gobierno de “darle la espalda a los alumnos, a los docentes y a toda la comunidad educativa”. En esa línea, manifiesta que “el presente de los chicos se está hipotecando por decisiones políticas tomadas sin diálogo, sin planificación y sin sentido de responsabilidad”.

“Hoy el gobierno le dice a nuestros hijos que su derecho a aprender puede esperar, que sus oportunidades no importan, que los esfuerzos de sus maestras y profesores no valen. Y eso es inaceptable. No podemos quedarnos callados”, remarca.

Marchioli plantea que “la educación es la herramienta más poderosa para cambiar la realidad de nuestra provincia”, pero advierte que eso solo será posible si se garantiza: Un docente en cada aula desde el primer día de clases; Respeto irrestricto a los derechos laborales del personal docente; Escuelas con condiciones edilicias dignas; y una planificación seria, con diálogo institucional y participación activa.

“Exigimos la derogación inmediata del Decreto 884/25. La educación no se achica, se mejora. No podemos permitir que la soberbia y la corrupción condenen a toda una generación”, afirma, al tiempo que anticipa que acompañará cada reclamo de la comunidad educativa “que busque defender el acceso universal, equitativo y de calidad a la educación pública”.

Marchioli, cierra con un llamado urgente a la reflexión del oficialismo: “Sin educación no hay libertad, no hay progreso, no hay justicia. No podemos seguir fallándole a nuestros hijos. El futuro no puede esperar”.